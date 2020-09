Het Philips TV & Sound Wireless Home System zal draadloze speakers, soundbars en tv’s van het merk naadloos met elkaar verbinden. Denk aan het afspelen van audio van de tv naar draadloze speakers, of van muziekstreamingdiensten zoals Spotify doorheen de woning.

TP Vision bevestigde eerder al dat DTS Play-Fi beschikbaar is op alle Philips 2020 Android-tv’s en via een firmware-update volgen later dit jaar nog de Android TV modellen uit 2019. Het Philips Wireless Home System-productaanbod wordt ook uitgebreid met nieuwe compatibele soundbars en draadloze speakers.

Het doel is één allesomvattend ecosysteem voor audio op te zetten doorheen de hele woning. Met de Philips Sound app (via DTS Play-Fi) verbind je eenvoudig Philips tv- en audioproducten met elkaar. Daarna kan je hoogwaardige audio vanaf de tv of mobiele apparaten naar de verschillende multi-room speakers streamen. De Philips soundbar en speakers zijn allen voorzien van Spotify Connect, en bieden toegang tot alle bekende muziekstreamingdiensten.

Vijf soundbars in 8000-serie

Vijf soundbars worden vanaf september 2020 gelanceerd in de nieuwe 8000-serie als onderdeel van het Philips TV & Sound Wireless Home System. De collectie varieert van een enkele B8205-soundbar met geïntegreerd 2.1-kanaal en 120W, naar de B8906-speaker met 3.1.2-kanaal, Dolby Atmos Elevation drivers, 360W aan vermogen en draadloze sub- en e-arc-connectiviteit.

Premium Fidelio soundbars

De Philips Fidelio B95 en B97 zijn nieuwe premium soundbars met Dolby Atmos en DTS:X, en eveneens compatibel met het Philips Wireless Home System.

De Philips Fidelio B97 soundbar (1199,99 euro) is een slanke soundbar voorzien van een 7.1.2. multi-channel configuratie, met zowel Dolby Atmos Elevation-speakers als Philips Fidelio’s Surround-on-Demand technologie. Dat laatste wil zeggen dat de soundbar aan beide zijkanten een afneembare draadloze surroundspeaker bevat. Ideaal tijdens een avondje filmkijken. Daarbovenop is de B97 soundbar een van Philips Sound’s eerste producten met een IMAX Enhanced-certificering.

Twee draadloze speakers

De W6505 en W6205 zijn hoogwaardige draadloze audiospeakers die vanaf oktober beschikbaar moeten zijn. Kenmerkend zijn de stijlvolle, donkergrijze akoestische stof en het minimalistisch metaal dat de bovenzijde van de speakers siert.

De W6205 (199,99 euro) is voorzien van een 1’’ soft dome tweeter en een 3,5’’ woofer. Deze worden ondersteund door twee passieve basradiatoren die Philips’ unieke, gepatenteerde wOOx multi-suspension driversysteem gebruiken om de maximale basuitbreiding te bieden, met een indrukwekkend 40W vermogen aan boord. Het resultaat zijn twee grootschalige uitvoeringen, met heldere, gedetailleerde hoge tonen en een diepe, nauwkeurige bas.

De grotere W6505 (299,99 euro) biedt kamervullende prestaties dankzij de opname van twee 1’’ soft dome tweeters, twee 3,5’’ woofers en twee wOOx-geactiveerde passieve basradiatoren. Deze worden aangedreven door een genereuze 80W-versterker.

Beide draadloze speakers zijn naast DTS Play-Fi voorzien van Bluetooth, Google Chromecast en Apple Airplay 2. Amazon Alexa, Google Assistant en Siri (iOS) worden eveneens ondersteund als handsfree bedieningsopties.

Uniek is dat beide speakers ingebouwde led-lampjes hebben en beschikken over de ‘Works with Ambilight’-functie. Daardoor kunnen ze communiceren met het Ambilight-systeem van de Philips tv’s en het lichteffect versterken.