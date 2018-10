De S1 en S1R zijn de eerste camera’s van Panasonic die gebruik maken van de lensvatting L-Mount. Panasonic gaat hiervoor samenwerken met lensfabrikanten Leica en Sigma.

De 47 megapixel Lumix S1 en de 24 megapixel Lumix S1R hebben beiden een full-frame sensor (35mm), ingebouwde beeldstabilisatie, en een elektronische zoeker die volgens Panasonic de beste is die tot hiertoe op de markt is gebracht. Het LCD-scherm is rond drie assen te kantelen en er is een dubbel geheugenkaartslot voor zowel SD als XQD.

De camera’s zetten ook sterk in op video, met een ondersteuning voor 4K 60fps, 10-bit 4:2:2.

Op verdere specificaties is het nog even wachten, maar Panasonic doet wel reeds de samenwerking met Leica en Sigma uit de doeken. Met Leica werkte het al langer samen, en nu doet Panasonic dus een beroep op het bestaande SL-systeem van lensvattingen van Leica.

Een twaalftal lenzen en adapters zijn nu al binnen deze SL-reeks van Leica beschikbaar, maar goedkoop zijn ze allerminst. Daarom lanceert Panasonic meteen eigen lenzen waaronder een 24-70mm, 70-200mm en een 50mm f/1.4 lens. Tegen 2020 moeten dat er een tiental worden. Ook Sigma stapt in de boot en zal lenzen ontwikkelen voor het ecosysteem. Alle lenzen zouden eveneens uitgerust zijn met beeldstabilisatie.

Beide camera’s mogen we in de loop van 2019 verwachten. Concurrenten Nikon en Canon lanceren reeds in oktober 2018 gelijkaardige camera’s, terwijl Sony al langer spiegelloze modellen in het gamma heeft.