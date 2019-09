Filmmaker of videograaf? Dan zal deze nieuwe Lumix S1H van Panasonic wellicht als muziek in de oren klinken. De systeemcamera kan immers filmen in 6K-resolutie met 24 fps, heeft een hoge gevoeligheid en produceert weinig ruis.

Video’s van bioscoopkwaliteit, dat zijn in een notendop de sterkste kwaliteiten van de Lumix S1H. De camera gebruikt een sensor van 24,2 megapixel in het full-frame formaat die, in combinatie met optimale signaalverwerking, voor een hoge gevoeligheid en minimale ruis zorgt in de beelden.

Er kan gefilmd worden in 6K-resolutie met 24 fps met een beeldverhouding van 3:2, of 4K-resolutie aan een maximale framerate van 60 fps. Er is ook een speciale 5,9K/30p modus, met een beeldverhouding van 16:9.

Verder biedt de camera de modi HDR (High Dynamic Range) in HLG (Hybrid Log Gamma), 4:2:2 10-bits HDMI-output en Anamorphic 4:3 plus een aantal praktische tools voor het maken van films, zoals tally-lights, een wave formmonitor en een V-Log View Assist-functie.

De L-vatting is dezelfde als die op de reeds bestaande S1 en S1R camera’s. Op dit moment zijn er meer dan 46 verwisselbare lenzen beschikbaar. Beeldstabilisatie zit standaard in de camera ingebouwd en die kan ook overweg met de stabilisatie in de objectieven zelf.

Net als bij de S1R en S1 kunnen er verschillende accessoires worden gebruikt voor de LUMIX S1H, zoals onder meer een microfoonadapter. Het gaat om een plug-inadapter voor XLR-microfoons voor het vastleggen van hoogwaardig stereogeluid. Dit is ideaal voor lip-sync-opnames.

De Panasonic Lumix S1H gaat 3999 euro kosten en is nu verkrijgbaar.

De onderstaande beelden werden geschoten met een Lumix S1H.