Een breed en lang zoombereik van 28-200 mm, dat allemaal in de palm van je hand past

Panasonic introduceert met genoegen de LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO OIS (S-R28200)-lens, gebaseerd op de L-Mount-systeemstandaard. De nieuwe LUMIX S 28-200 mm is ontworpen met nauwgezette aandacht voor detail op het gebied van optica en mechanica en is ’s werelds kleinste en lichtste lange zoomlens, met een totale lengte van 93,4 mm en een massa van ongeveer 413 g. De lens is de eerste groothoek-naar-telezoom voor de LUMIX S-serie en is compact en licht, passend bij de camerabody.

Naast het leveren van uitstekende beeldprestaties met verbluffende bokeh, is de lens ook in staat tot macro-opnamen en close-upfotografie op halve ware grootte vanaf slechts 3 cm tussen het uiteinde van de lens en het onderwerp. Met een breed scala aan brandpuntsafstanden, van 28 mm groothoek tot 200 mm telefoto, kan met deze enkele lens een verscheidenheid aan scenario’s, van landschappen tot portretten, in hoge resolutie worden vastgelegd.

De nieuwe 28-200 mm beschikt over een snelle, uiterst nauwkeurige en stille autofocus, terwijl de 5-assige Dual IS 2 (Image Stabilizer)-compatibiliteit tot 6,5 stops correctie compenseert, zodat de maker zich kan concentreren op het vastleggen van het onderwerp . Het biedt ook microstap-diafragmaregeling voor soepele belichtingsveranderingen, evenals de mogelijkheid om te kiezen tussen lineaire of niet-lineaire focusringinstellingen. Deze kenmerken zijn kenmerkende kenmerken geworden van de lenzen uit de LUMIX S-serie.

Belangrijkste kenmerken

1. Uitstekende mobiliteit met ’s werelds kleinste en lichtste lange zoomlens

– Het optische systeem en mechanisme met aandacht voor detail zijn ontworpen om kleinere afmetingen en een lichter gewicht te realiseren.

– Een totale lengte van ca. 93,4 mm en een massa van ongeveer. 413 g.

2. Ideaal geschikt om elk scenario vast te leggen

– Met de minimale opnameafstand van 0,14 m en de maximale opnamevergroting van 0,5x zijn macro-opnamen op halve ware grootte mogelijk).

– Bereikt een hoge resolutie, uitstekende fotografische prestaties en verbluffende bokeh in het gehele zoomgebied, van het midden van het beeld tot aan de randen.

– De lange zoomlens bestrijkt een breed scala aan brandpuntsafstanden, van 28 mm groothoek tot 200 mm telezoom.

3. Optimale bediening voor videoproductie

– Onderdrukt effectief focusbreathing, waarbij de kijkhoek verandert als gevolg van bewegingen in de focuspositie.