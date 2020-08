Liefst zes jaar onderzoek ging vooraf aan de lancering van Oral-B’s nieuwste elektrische tandenborstel. Een nieuwe motor en verbeterde functies maken van de Oral-B iO een heel effectieve tandenborstel.

De Oral-B iO is sinds deze maand te koop in België, nadat in februari al de tandenborstel een eerste maal werd getoond aan de buitenwereld.

De voorbije jaren zagen we heel wat functies op elektrische tandenborstels verschijnen die we nu bijna doodnormaal vinden, zoals de 2-minuten timer en druksensoren. Zelfs Bluetooth deed zijn opwachting waardoor we onze poetsresultaten nu kunnen volgen via een app op onze smartphone.

Voor de iO ging Oral-B opnieuw aan de tekentafel zitten. Het enige wat overbleef was de typische ronde opzetborstel. Die borstel wordt nu aangedreven door een nieuwe magneetmotor die voor de reinigingsenergie zorgt en combineert oscillerende en roterende poetsbewegingen met microtrillingen. Het resultaat is volgens Oral-B een zachte en efficiënte reiniging en een plezierige ervaring.

Wanneer je tandenborstel ziet valt meteen ook het nieuwe interactieve display op. Hiermee selecteer je niet alleen de verschillende poetsstanden – het topmodel van de Oral-B iO heeft er liefst zeven – maar krijg je op tijd een verwittiging om de opzetborsteltjes te vervangen. Tijdens het poetsen moeten smileys op het einde van de twee minuten-beurt je stimuleren om de rit uit te zitten. Op het schermpje krijg je ook de batterijstatus te zien.

De opnieuw ontwikkelde poetsdruksensor geeft nu tevens aan of je jouw tanden te zacht poetst. Voorheen lichtten de tandenborstels van Oral-B enkel op als je te veel druk uitoefende op jouw gebit.

De nieuwe Oral-B app werkt met behulp van 3D graphics en zorgt samen met AI poetsdetectietechnologie met kunstmatige intelligentie ervoor dat alle onderdelen van het gebit goed gepoetst worden, voor de meest optimale poetsbeurt.

De nieuwe, compacte magnetische oplader zorgt voor een snelle volledige lading in slechts drie uur.

Richtprijzen starten vanaf 300 euro en kunnen oplopen tot 400 euro voor het duurste model. Er zijn drie reeksen van de Oral-B iO en verschillende kleurtjes.