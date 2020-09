De NIKKOR Z 50mm f/1.2 S is het eerste f/1.2-vast-brandpunt-objectief in de Z-serie, terwijl de NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S een bijzonder compact ultragroothoekzoomobjectief is.

Beide objectieven voegen belangrijke nieuwe mogelijkheden toe aan het steeds uitgebreider wordende spiegelloze camerasysteem van Nikon Z.

De NIKKOR Z 50mm f/1.2 S (2499 euro) leent zich voor adembenemende bokeh tot fijn gedetailleerde puntlichtbronnen. Professionele fotografen zullen meer diepte en detail aan de klassieke brandpuntsafstand van 50 mm kunnen ontlokken, ongeacht of ze foto’s maken of video opnemen. Het maximale diafragma van f/1.2 maakt uitgebreide controle over de scherptediepte mogelijk.

De NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S (2699 euro) onderscheidt zich door zijn uitmuntende beeldreproductie en compacte constructie. Geavanceerde optiek, de grote Z-vatting en het constante diafragma van f/2.8 zorgen voor uitzonderlijke prestaties die zich zelfs kunnen meten met die van vast-brandpunt-objectieven. De lichtafval aan de randen wordt effectief voorkomen, zelfs wanneer opnamen worden gemaakt met een wijd open diafragma, terwijl beeldschaduwen en lichtvlekken worden tegengegaan voor een verbluffende helderheid.

Beide objectieven zullen pas in het late najaar verkrijgbaar zijn, resp. in oktober en december 2020.