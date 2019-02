Het lichtsterke objectief is de eerste van een drietal nieuwe objectieven voor Nikon Z. Het oersterke objectief heeft een compacte constructie, geavanceerde optiek en uitgebreide weerbestendige afdichting. Een ideale all-rounder dus.

De scherpte is uitstekend over het gehele beeld en de prestaties bij close-ups overtreffen die van elk willekeurig full-frame 24-70mm-objectief dat momenteel verkrijgbaar is. Lichtvlekken zijn effectief tegengegaan en de grote Z-vatting en het f/2.8 diafragma over het hele bereik is voorzien van negen afgeronde lamellen voor de creatie van prachtige stereffecten. De bokeh heeft vloeiende gradaties naar de randen van het beeld en ziet er natuurlijk uit.

Het objectief is volledig weerbestendig. Zoom- en scherpstelringen passen zich met precies het juiste draaipunt aan. En er kunnen meer opnameparameters rechtstreeks vanaf het objectief worden geregeld dan ooit tevoren. Van AF-vergrendeling tot lichtmeting, bracketing en meer.

Op het OLED-informatiescherm kan je snel het diafragma, de scherpstelafstand, de exacte brandpuntsafstand en de scherptediepte controleren.

De richtprijs van de Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S bedraagt 2500 euro.