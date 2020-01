Niko, de Belgische marktleider in de productie van elektrisch installatiemateriaal en huisautomatisering, wint de prestigieuze Henry van de Velde Gold Award in de categorie ‘Company’, voor zijn grensverleggende focus op design. Ook de touchswitch, een innovatieve schakelaar, valt in de prijzen, met een Henry van de Velde Award in de categorie ‘Habitat’.

De Henry van de Velde Awards worden al 25 jaar uitgereikt aan Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten en projecten die met hun design en hun oplossingsgericht denken onze economie en samenleving positief beïnvloeden.

Design maakt deel uit van het DNA van Niko en dit al honderd jaar lang. Dat levert het familiebedrijf uit Sint-Niklaas dit jaar een Henry van de Velde Gold Award op, in de categorie ‘Company’. Deze prijs gaat naar een bedrijf dat Belgisch design op de kaart zet in binnen- en buitenland.

Een tweede prijs, de Habitat Award, is er voor de nieuwe touchswitch, een innovatieve digitale schakelaar. De touchswitch is een elektronisch bedieningspaneel dat op eenvoudige wijze een klassieke schakelaar kan vervangen. Het bedieningsscherm heeft de grootte van een klassieke schakelaar, kan volledig gepersonaliseerd worden en tot twaalf verschillende functies aansturen.

Nog tot en met 29 maart 2020 loopt in BOZAR Brussel de Henry van de Velde Award tentoonstelling met een overzicht van alle winnaars. Niko levert zijn bijdrage met een interactieve overzichtstentoonstelling van 100 jaar Niko design, een verlengstuk van de expo ‘100 jaar Niko – the best is yet to come’, die het bedrijf samenstelde ter gelegenheid van zijn 100-jarig bestaan.