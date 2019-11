De Genius X gebruikt de kennis van poetsstijlen van duizenden mensen om jouw individuele stijl vast te stellen en je te coachen om op een betere manier te poetsen.

Van de A.I.-technologie die Oral-B hiervoor gebruikt merk je bij het dagelijkse poetsen niks. De technologie werkt volledig op de achtergrond en de manier van poetsen hoeft niet aangepast te worden.

Eigenlijk komt het erop neer dat Oral-B door het verzamelen van al die verschillende poetsstijlen snel kan detecteren welke de jouwe is en via de bijhorende app tips kan geven om jouw manier van poetsen te verbeteren.

Zo was in de data duidelijk te zien dat 80% van de mensen bepaalde plekken in de mond vergeten. De Genius X tandenborstel houdt nauwgezet de tanden bij die je voldoende poetst (of niet genoeg poetst) en geeft dat duidelijk weer in een bijhorende app.

Tijdens het poetsen houdt een drievoudige poetsdruksensor alles goed bij en licht de tandenborstel rood op als je te veel druk uitoefent op bepaalde tanden bij het poetsen.

De Oral-B Genius X heeft verder liefst zes poetsstanden (Standaard, Sensitive, Whitening, Tandvleesverzorging, Pro Clean en Tongreiniging), een professionele 4 x 30 seconden timer en de gekende Oral-B 3D-technologie.

Oral-B levert bij de tandenborstel een handig reisetui mee dat die dienst doet als oplader en ook een extern toestel zoals een smartphone via USB kan opladen.

De Oral-B Genius X Luxe-editie is verkrijgbaar in roségoud.