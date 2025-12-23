Met de nieuwe AirVolution-reeks lanceert Solis een generatie haardrogers die inzet op krachtige prestaties, laag gewicht en slimme functies. De toestellen zijn ontworpen voor wie thuis snel en efficiënt wil stylen, zonder in te boeten op comfort of haarverzorging.

Licht, maar opvallend krachtig

Wat meteen opvalt aan de AirVolution-haardrogers is het lage gewicht. Dat maakt langdurig gebruik aangenamer en vermindert vermoeidheid tijdens het drogen en stylen. Tegelijk levert de motor een krachtige en gerichte luchtstroom, waardoor het haar sneller droogt en minder lang aan hitte wordt blootgesteld.

Die combinatie van lichtheid en kracht maakt de AirVolution-reeks interessant voor dagelijks gebruik, maar ook voor wie hogere eisen stelt aan prestaties.

Slimme instellingen voor elk haartype

Solis voorziet de AirVolution-toestellen van meerdere vooraf ingestelde programma’s die luchtstroom en temperatuur automatisch aanpassen. Zo kan het toestel zich afstemmen op verschillende haartypes en stylingwensen, van voorzichtig drogen tot snel en intensief föhnen.

Een geheugenfunctie onthoudt de laatst gebruikte instellingen, zodat je bij elke beurt meteen aan de slag kunt. Daarnaast wisselen sommige programma’s automatisch tussen warme en koelere lucht om het haar te beschermen en uitdroging te beperken.

Onderhoudsvriendelijk en gebruiksgericht

Ook aan onderhoud is gedacht. De haardrogers beschikken over een automatische reinigingsfunctie die aangeeft wanneer het toestel best wordt schoongemaakt. Dat helpt om prestaties op peil te houden en de levensduur van het toestel te verlengen.

De bediening gebeurt via een duidelijk display en logisch geplaatste knoppen, wat het gebruik intuïtief maakt, zelfs zonder handleiding.

Design en ergonomie in balans

De AirVolution-reeks combineert een strak, modern ontwerp met een ergonomische vorm. Het toestel ligt goed in de hand en is uitgebalanceerd, wat het dagelijks gebruik comfortabeler maakt. Daarmee positioneert Solis deze haardrogers als technologisch doordachte tools die passen in een hedendaagse badkamer.

Een nieuwe stap voor Solis

Met AirVolution toont Solis hoe haardrogers kunnen evolueren richting meer efficiëntie, minder belasting en slimmere ondersteuning van de gebruiker. De reeks richt zich op consumenten die professionele prestaties willen, maar dan in een toegankelijke vorm voor thuisgebruik.