Samsung bevestigt zijn positie als marktleider in energiezuinige droogkasten in België en Nederland sinds de invoering van de nieuwe Europese energielabels in juli 2025. Binnen het vernieuwde classificatiesysteem, dat werkt met een strengere A-tot-G-schaal, behoren de A-labeldrogers van het merk tot de meest energie-efficiënte toestellen op de markt.

De herziening van de Europese regelgeving heeft de lat voor huishoudtoestellen aanzienlijk verhoogd. Naast het energieverbruik per droogcyclus wordt ook rekening gehouden met factoren zoals levensduur, herstelbaarheid en algemene duurzaamheid. Het nieuwe systeem moet consumenten helpen om toestellen objectiever te vergelijken en fabrikanten stimuleren om verder in te zetten op energiezuinige technologie.

Inzet op warmtepomptechnologie

Volgens Samsung heeft het bedrijf de voorbije jaren bewust geanticipeerd op deze strengere normen. Alle nieuwe drogers voor de Europese markt zijn uitgerust met warmtepomptechnologie, waarbij kleding op lagere temperaturen wordt gedroogd en restwarmte wordt hergebruikt. Dat leidt tot een lager energieverbruik en een mildere behandeling van textiel.

“De nieuwe Europese regelgeving heeft de eisen rond energie-efficiëntie duidelijk aangescherpt,” zegt Maurice Howldar, Head of Marketing Home Appliances bij Samsung Benelux. “Daarom heeft Samsung sterk geïnvesteerd in warmtepomptechnologie en AI-gestuurde droogprogramma’s. We zien dat onze A-labeldrogers vandaag een referentie vormen binnen de markt, zeker in de winterperiode, wanneer drogers intensiever worden gebruikt.”

Slimme besparingen met AI

Een belangrijk onderdeel van het huidige Samsung-gamma is de integratie van artificiële intelligentie. Functies zoals AI Energy Mode en AI Dry analyseren automatisch het gewicht, de vochtigheid en het type wasgoed. Op basis daarvan wordt de droogcyclus aangepast om energieverbruik te beperken en tegelijk een consistent resultaat te garanderen.

Door deze continue optimalisatie wordt vermeden dat kleding langer dan nodig wordt gedroogd, wat zowel het verbruik als de slijtage van textiel vermindert.

Inzicht via SmartThings Energy

De slimme functies van de drogers zijn gekoppeld aan het SmartThings Energy-platform van Samsung. Via de bijhorende app kunnen gebruikers hun energieverbruik per droogbeurt opvolgen, gegevens in real time raadplegen en persoonlijke bespaartips ontvangen.

“Met SmartThings krijgen gebruikers meer inzicht in hun verbruik en kunnen ze actief sturen op energie-efficiëntie,” aldus Howldar. “Zo wordt duurzaamheid niet alleen zichtbaar via een label, maar ook via concrete cijfers in het dagelijks gebruik.”

Met de combinatie van warmtepomptechnologie, AI-ondersteuning en digitale monitoring positioneert Samsung zich verder als een belangrijke speler binnen de evolutie naar energiezuinigere huishoudtoestellen. Tegelijk krijgen consumenten in België en Nederland meer hulpmiddelen om hun energieverbruik bewust te beheren, zonder in te boeten op comfort en prestaties.