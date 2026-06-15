Robotmaaiers zijn er al lang niet meer voor technologiefans alleen. Steeds meer gezinnen kiezen voor een automatische oplossing om hun gazon te onderhouden. Tegelijk worden de toestellen ook slimmer. Waar eerdere generaties vooral afhankelijk waren van begrenzingsdraden en satellietsignalen, vertrouwen de nieuwste modellen op artificiële intelligentie en geavanceerde camerasystemen om zelfstandig hun weg in de tuin te vinden. Volgens marktonderzoek van Frost & Sullivan is MOVA vandaag wereldwijd marktleider in het segment van AI-robotmaaiers met dubbele camera’s. Tussen april 2025 en maart 2026 verkocht het merk wereldwijd meer toestellen in deze categorie dan om het even welke concurrent.

Slim maaien zonder perimeterdraad

​Voor veel tuinbezitters is de installatie van een perimeterdraad nog altijd een belangrijke drempel. De nieuwste generatie robotmaaiers probeert dat probleem weg te nemen. Dankzij AI-gestuurde camera’s kunnen de toestellen zelf grasranden herkennen, een kaart van de tuin maken en obstakels ontwijken, zonder uitgebreide installatie.

De MOVA ViAX-serie, ontwikkeld voor tuinen van 250 tot 600 m2, gebruikt daarvoor het UltraEyes™-visionsysteem. Dat combineert camera’s met AI-algoritmes om de omgeving in realtime te analyseren. Daardoor kan de maaier zelfstandig navigeren, grenzen herkennen en efficiënt maaien.

Veilig voor kinderen en huisdieren

​Een belangrijke uitdaging voor robotmaaiers blijft het veilig omgaan met onverwachte obstakels. Speelgoed dat op het gazon blijft liggen, een huisdier dat door de tuin loopt of een egel die zich verschuilt in het gras: het zijn situaties waarmee een robotmaaier makkelijk geconfronteerd kan worden. Volgens MOVA kan het systeem meer dan 300 veelvoorkomende objecten herkennen en vermijden. Voor gezinnen met huisdieren werd bovendien een speciale Animal Friendly Mode ontwikkeld, met aangepaste veiligheidsinstellingen en zones waar dieren extra beschermd worden.

Betrouwbaar, ook waar GPS het laat afweten

​Veel robotmaaiers ondervinden problemen op plaatsen waar satellietsignalen minder goed doorkomen, bijvoorbeeld onder bomen, langs hoge gevels of in smalle doorgangen. Door gebruik te maken van AI-vision blijft de robot volgens MOVA ook in die omstandigheden nauwkeurig navigeren en maaien.

Sterke groei in Europa

​De populariteit van slimme tuinrobots blijft toenemen. Tegen maart 2026 had MOVA wereldwijd al meer dan 300.000 robotmaaiers verkocht. Het merk wordt bovendien geschat op een marktaandeel van ongeveer 25% in verschillende grote Europese markten. Ook in België behoort de ViAX-serie tot de best verkochte robotmaaiers op Amazon.