Sinds vorige maand liggen de Alpha 6600 (model ILCE-6600) en Alpha 6100 (model ILCE-6100) in de winkelrekken. Compact, licht en ook geschikt voor vloggers. De camera’s zijn duiveltjes-doen-al.

Beide fotocamera’s zijn voorzien van een 24, 2 MP Exmor CMOS-beeldsensor, de nieuwste BIONZ X-beeldverwerkingsprocessor en een front-end LSI. Ook bieden ze een snelle autofocustijd van 0,02 seconden en 425 contrast-AF-punten. Een mondvol maar ze zorgen allemaal voor verbeteringen in beeldkwaliteit bij zowel foto’s als video’s.

Leuk hebbedingen op beide camera’s zijn Real-time Tracking en Real-time Eye autofocus. De eerste is een slimme modus die objecten nauwkeurig vastlegt op basis van kleur, objectafstand (diepte), patronen (helderheid) en ruimtelijke informatie. Bij de tweede optie herkent de camera automatisch de gezicht- en oogpositie van dieren en mensen en gaat die volgen.

De Alpha 6600 is de ultieme tool voor allerlei soorten content, variërend van professionele fotografie en het maken van dagelijkse vlogs. De camera leent ook heel wat technieken van de full-frame camera’s van Sony zoals de beeldverwerkingsalgoritmen, een stof- en vochtbestendige coating en een stevige batterij. Er zijn ook aansluitingen voor microfoon en hoofdtelefoon.

De Alpha 6100 is gericht op gebruikers die beeldmateriaal naar een hoger niveau willen tillen en met verwisselbare lenzen aan de slag willen gaan. Dit met als resultaat foto’s en video’s van hoge kwaliteit ongeacht de situatie.

Beide camera’s kunnen filmen in 4K (3840 x 2160 pixels, maximaal 30 fps) en slow-motion in Full HD tot 120 fps. De Alpha 6600 beschikt wel over de profielen S-Log en HLG en kan filmen in HDR.