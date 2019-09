Microsoft schakelt Google Assistant in voor de Xbox One spelconsole.

Met Google Assistant kan je games en apps opstarten, de spelconsole in- of uitschakelen, of video’s pauzeren. Om dit te laten werken moet je een speciale Google Group vervoegen waarbij je toestemming geeft om Google Assistant te activeren voor Xbox.

Het gaat voorlopig over een beta en werkt ook enkel nog als Engels als standaardtaal staat ingesteld. Je kan de Xbox een eigen naam geven via de Google Home-app en op de Xbox One zelf.

Onder andere de volgende spraakopdrachten zijn mogelijk:

“Hey Google, play Gears 5 on Xbox.”

“Hey Google, turn on Xbox.”

“Hey Google, turn off Xbox.”

“Hey Google, launch YouTube on Xbox.”

“Hey Google, pause on Xbox.”

“Hey Google, resume on Xbox.”

“Hey Google, volume up on Xbox.”

“Hey Google, take a screenshot on Xbox.”

Volledige instructies staan op Reddit.