Meer dan 52 miljoen lossless muzieknummers op Deezer HiFi kan je voortaan ook via de smartphone beluisteren.

Bij Deezer HiFi worden de tracks in een FLAC-kwaliteit van 44,1 kHz/16-bit gestreamd. We spreken dan van lossless streaming, want het gaat over niet-gecomprimeerde bestanden. Voor echte hi-res audio moet de FLAC-kwaliteit worden opgekrikt naar 192 kHz/24-bit.

Het Deezer HiFi-abonnement kost maandelijks 20 euro. Alle muzieknummers binnen dit abonnement kunnen gedownload worden.

Deezer zag het afgelopen jaar deze abonnementsvorm wereldwijd met 45% groeien. In het abonnement zitten sinds kort ook 360 Reality Audio tracks die via een aparte app (360 by Deezer) te beluisteren zijn.

Alternatieven voor Deezer HiFi die muziekkwaliteit naar voren schuiven zijn Tidal en Qobuz. Zij hebben ook een echt hi-res audio aanbod dat respectievelijk 20 en 25 euro per maand kost.

