Met de introductie van de Loewe klang sub1 breidt Loewe zijn audioportfolio verder uit. De compacte subwoofer zorgt voor een dynamisch, krachtig basfundament en vormt daarmee een aanvulling op zowel de geïntegreerde audio-oplossingen van Loewe

TV-toestellen (vanaf SL3) als op die van andere aanbieders (waarbij de audio-uitgang gelijktijdig met de TV wordt gestuurd).

Het design van de innovatieve subwoofer, ontwikkeld in de hoofdvestiging van de onderneming in Kronach, maakt een zeer compact formaat, een draadloze verbinding met de TV en een trillingsvrije geluidsweergave mogelijk. Daardoor past de Loewe

klang sub1 onopvallend in elke ruimte.

De compacte Loewe klang sub1 verrast met een totaal muziekvermogen van maar liefst 160 Watt. Dat garandeert eersteklas bioscoopgeluid thuis en een opwindende muziekbelevenis, mogelijk gemaakt door het innovatieve design binnenin de subwoofer: onder het luxueuze chassis hebben de Loewe akoestiek-experts vier vrij zwaaiende passieve kegels gecombineerd met twee actieve basluidsprekers in de vorm van een

zeshoek. Door deze plaatsing van de drivers is de Loewe klang sub1 ook bij hoge volumes absoluut trillingsvrij en wordt de daarmee vaak gepaard gaande ruis geëlimineerd. Tegelijkertijd maakt dit ontwerp een constructie mogelijk die ongeveer 50 procent kleiner is dan conventionele wooferconstructies – bij gelijkblijvende prestaties. Het resultaat: de Loewe klang sub1 heeft afmetingen van slechts 287 x 287 x 158 mm (breedte x hoogte x diepte).

Niet alleen liefhebbers van film en muziek zullen dol zijn op de meeslepende en nauwkeurig uitgebalanceerde Loewe klang sub1. Ook designliefhebbers kunnen hun hart ophalen met de nieuwe subwoofer. Daarom vertrouwen de ontwikkelaars op een hoogwaardige materiaalkeuze en geven ze de elegant gevormde krachtpatser een unieke uitstraling, die nog eens extra wordt benadrukt door het elegante omringende akoestische weefsel en de massieve bodem- en plafondpanelen. Het elegante design wordt gecompleteerd door

geraffineerde detailoplossingen zoals de stroomkabel, waarvan de stekker onzichtbaar in de voet van de woofer loopt.

De Loewe klang sub1 maakt gebruik van essentiële Loewe-merkwaarden: het geluid is exact afgestemd op de akoestische eigenschappen van Loewe-producten, terwijl vormtaal

en materialen perfect harmoniëren met het actuele portfolio. Voor een comfortabele installatie en een storingsvrije geluidsoverdracht tussen TV en woofer zet Loewe in op een

draadloze High-Performance-verbinding. Zo maakt de Loewe klang sub1 zowel filmavonden met zinderend bioscoopgeluid als briljante concertbelevenissen in de woonkamer mogelijk. Daarbij kan de subwoofer bijna overal in de ruimte worden geplaatst om harmonisch in het interieur te worden geïntegreerd. Vooral in kleinere ruimtes presenteert de nieuwe basspecialist zich dankzij de combinatie van compacte constructie, consequent design en een rijke geluidsweergave tot net onder de 100 Hertz als een krachtige upgrade voor een spannende bioscoop- en concertervaring.