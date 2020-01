De gasten van ArtSound kunnen er wat van. Zo lanceren ze een erg betaalbare partyspeaker, die er ook nog eens uitstekend uitziet en licht afgeeft. Ideaal voor tuinfeestjes of op de camping van je favoriete zomerfestival.

De Lighthouse heeft een opvallend design dat zorgt voor een 360 graden-verspreiding van de muziek, zodat niemand tijdens feestjes uit de boot valt wanneer het om de nieuwste kits gaat. De Bluetooth-speaker is waterbestendig (IP65) en wanneer je de centrale as uitklapt, komt een lantaarnlamp te voorschijn die verschillende lichtkleuren kan aannemen.

En daar houdt het nog niet bij op: de USB-powerbank is sterk genoeg om een smartphone op te laden. De batterij houdt het zo’n acht uur uit (aan 50% volume) en binnen twee uur is hij opnieuw opgeladen.

Bovendien kan je twee Lighthouses aan elkaar koppelen via de Kiss-functie, en zo nog meer stereo-power opwekken. En waarom zou je dat ook niet doen, als je weet dat de kostprijs amper 80 euro bedraagt?

Kortom, de Lighthouse die in fel rood of zwart te koop is, is een echte must-have voor deze lente en zomer.