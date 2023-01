Om een stap dichter bij het behalen van haar missie om high-fidelity geluid in meer huizen te brengen kondigt KEF een nieuwe kleurstelling voor haar KC62 Uni-Core ® Force-Cancelling Subwoofer aan. Naast de bestaande Mineral White en Carbon Black uitvoeringen, voegt het Britse audiomerk nu Titanium Grey toe aan de kleurstellingen van de bekroonde subwoofer. De ultracompacte KC62 is een uitstekend voorbeeld van audio uitmuntendheid en designinnovatie. De subwoofer verrijkt het geluid van onder andere muziek of film door de luisteraar in staat te stellen de bas te verbeteren, zonder dat de subwoofer veel ruimte in beslag neemt. Vanaf 12 januari verkrijgbaar in drie kleuren is de KC62 een pronkstuk in ieder interieur.

Diepe en sterke bassen waren altijd het domein van grote subwoofers. De esthetisch aantrekkelijke KC62 brengt daar echter verandering in. De baanbrekende technologieën van KEF zorgen ervoor dat het originele geluid nauwkeurig gereproduceerd wordt, waarmee de gebruiker alle impact en emotie van onder meer muziek en film in huis haalt.

Innovatieve KEF technologieën

In het hart van de KC62 zitten drie technologieën waarvoor door KEF patent is aangevraagd: Uni-Core Technologie, P-Flex surround en Smart Distortion Control Technology. De innovatieve Uni-Core driver technology is een compleet nieuwe kijk op de traditionele kracht afnemende systemen. Het unieke ontwerp stelt KEF in staat om een subwoofer te creëren die een ongekende diepte en nauwkeurigheid brengt en toch, met een formaat ter grootte van een voetbal, ultracompact is.

De KC62 beschikt ook over het P-Flex surround, dat vanwege de unieke plooivorming ook wel Origami surround wordt genoemd. Dit nauwgezette ontwerp resulteert in een diepere bas uitbreiding, een meer gedetailleerde basweergave en minder vervorming.

De sensorloze Smart Distortion Control Technology helpt eventuele minuscule afwijkingen te corrigeren en zorgt hierdoor voor nauwkeurige bas prestaties. Ondersteund door KEF’s Music Integrity Engine en krachtige versterking, zorgt de KC62 ervoor dat de gebruiker volledig ondergedompeld wordt in een home-entertainment ervaring.

Design ontmoet inhoud

De KC62 is niet alleen ontworpen om sonisch te werken, maar is ook een waar kunstwerk pur sang. Gemaakt van geëxtrudeerd aluminium combineert de gebogen kast perfect de vorm en functie, wat niet alleen zorgt voor krachtig geluid, maar ook een prachtig design. De afwerkingen Carbon Black, Mineral White en de nieuwe Titanium Grey maken de KC62 uitzonderlijk aantrekkelijk voor in ieder interieur, vooral wanneer deze gecombineerd wordt met de award winnende KEF LS50 Wireless II speakers.

De KC62 Uni-Core ® Force-Cancelling Subwoofer in Titanium Grey is vanaf donderdag 12 januari 2023 verkrijgbaar.

Belangrijkste kenmerken ● Twin 6.5-inch Uni-Core driver array met kracht onderdrukking ● P-Flex druk afwerend surround design voor een diepere bas uitbreiding ● Smart Distortion Control Technology voor een meer accurate, minder gekleurde bas prestatie ● Music Integrity Engine met iBX, SmartLimiter en Room Placement settings ● 1000W (2 x 500W) RMS Class D versterking ● Compact afgesloten aluminium behuizing ● Uitzonderlijk veelzijdige bedieningselementen voor eenvoudige integratie met elke luidspreker en elke thuisomgeving ● Beschikbaar in drie afwerkingen: Mineral White, Carbon Black en Titanium Grey ● KW1 wireless subwoofer adapter kit geschikt voor draadloos gebruik