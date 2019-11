Een krultang kiezen is niet simpel! Naast jouw genetische eigenschappen moet je ook rekening houden met type, vorm en diameter van een krultang. In vijf punten leggen we kort uit hoe je best een krultang kiest.

1 Beslis over het soort krul dat je wil creëren Krultangen variëren in breedtes. Het is belangrijk dat je vooraf beslist welke soort krullen je wil. Krultang diameters starten vanaf 10 mm en gaan tot 38 mm. Hoe strakker je je krullen wilt hoe kleiner je diameter moet zijn. Wil je grote krullen? Ga voor een tang met een diameter van 25 mm of groter.

Wil je gemiddelde krullen? Ga voor een tang groter dan 15 mm maar onder 25 mm.

Wil je kleine krullen? Ga voor een tang onder de 15 mm 2 Kies je temperatuur volgens je haartype Jouw haartype is een belangrijk factor bij het kiezen van een krultang. Dun haar gaat namelijk sneller een krul vormen dan normaal of dik haar. We raden volgende temperatuurinstellingen aan: Voor dun of gekleurd haar raden we aan om een krultang van 180 °C te nemen.

Voor normaal haar raden we 200 °C aan.

Voor dik haar raden we 220 °C aan. 3 Haarlengte Je haarlengte speelt ook een rol bij je zoektocht naar een geschikte krultang. Hoe kleiner de diameter van je tang hoe meer geschikt voor kort haar. Heb je langer haar? Dan is een grotere diameter aangewezen. Bovenstaande tabel kan je als richtlijn gebruiken. 4 Type van je krultang Er bestaan verschillende types krultangen. We lijsten kort alle types op tezamen met welke looks je ermee kan creëren Voor egale krullen kies je best voor een krultang met of zonder klem. Laat je het werk liever over aan je tang? Dan opteer je best voor een automatische krultang.

Liever beach krullen? Kies je voor een toverstaf tang

Voor wafelkrullen kies je uiteraard voor een wafeltang

Voor spiraal krullen kan je kiezen voor een spiraalkrultang. 5 Vorm van je krultang Wil je krullen die gelijk zijn van grootte? Kies dan voor een cilindrisch tang. Wil je krullen die afwisselend klein naar groot of van groot naar klein gaan? Dan kies je best voor een conische tang. 6 Extra opties Een krultang bevat vaak ook andere opties dat het krulproces aangemaakt. Zo heb je keramische technologie die voor onmiddellijke warmte zorgt waardoor het haar minder lang wordt blootgesteld aan de platen.

Een krultang met ionische technologie zorgt ervoor dat je haar minder pluist. Daarnaast komt je haar ook niet statisch van de krultang.

Heb je liever dat je tang zich snel opwarmt? Kies dan voor een tang met korte opwarmtijd.

Een meedraaiend snoer kan ook handig zijn. Het snoer raakt minder snel in een knoop en je hebt meer bewegingsvrijheid.

