Hoe een icoon opnieuw ontwerpen? De nieuwe JBL Flip 6 is zowel binnenin als langs de buitenkant innoverend, maar trouw gebleven aan zijn legendarische voorgangers! Het nieuwe logo, de premium materialen en het vernieuwde kleurengamma bevatten een gloednieuwe audio set up.

Als de perfecte metgezel voor krachtig geluid onderweg, biedt de Flip 6 connectiviteit en duurzaamheid. Bundel je krachten met je vrienden om je geluid groter en beter dan ooit te maken met de PartyBoost. Voel je binnen én buiten op je gemak met de IP67 water- en stofdichte classificatie*. Met 12 uur speeltijd gaat de draagbare speaker net zo lang mee als jij. Er is een nieuwe audioconfiguratie voorzien van dubbele passieve radiatoren, een krachtige woofer en een aparte tweeter. Je kunt je verwachten aan muziek tot in elk verbluffend detail, van bas tot middentonen en hoge tonen.

Dan rest er je enkel nog om uit één van de nieuwe kleuren te kiezen: Dusty Pink, Grey Stone, River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black, Steel White, Forest Green of Squad.

De JBL Flip 6 is vanaf november 2021 verkrijgbaar voor €139. Klik hier om alle toestellen van JBL én jouw dichtsbijzijnde verkooppunt te vinden!

Een toestel met een IP67-gradatie is volledig stofdicht en waterdicht tot 1 meter diepte. Dieper dan 1 meter zal het toestel ook niet meteen stuk zijn, maar dan is de druk van het water zodanig dat onderdelen in het apparaat kunnen beschadigd geraken. Gevolg hiervan is dat water binnen kan dringen op plekken om vervolgens blijvende schade aan te richten. Kanttekening bij IP67 is dat de waterbestendigheid is getest voor een duur van 30 minuten.