iRobot, marktleider op het gebied van consumentenrobots, heeft onlangs de nieuwe Roomba® i5- en i5+ robotstofzuigers aangekondigd en zijn vanaf nu beschikbaar in België. Met Imprint Smart Mapping bieden deze robots krachtige nieuwe aanpassingsmogelijkheden en functionaliteiten voor gebruikers, zodat ze probleemloos kunnen schoonmaken.

Stefan Bernard, General Manager van iRobot EMEA: “De Roomba i5 en i5+ breiden ons assortiment uit en bieden niet alleen uitzonderlijke intelligentie en schoonmaakprestaties, maar ook meer personalisatie en controle dankzij de home intelligence-software van iRobot.”

Laat de Roomba i5/i5+ alleen specifieke kamers schoonmaken: Met Imprint Smart Mapping kunnen gebruikers een aanpasbare Smart Map maken voor hun Roomba i5/i5+ robotstofzuigers. Zo kunnen ze specifieke kamers* laten schoonmaken via de iRobot Home-app of via hun favoriete spraakassistent. Men kan nu ook geschatte schoonmaaktijden zien en schoonmaakroutines maken op basis van hun (kamer)voorkeursschema’s.

Leegt zichzelf: Gebruikers kunnen het stofzuigen maandenlang vergeten met de Clean Base® Automatic Dirt Disposal waarmee de Roomba i5+ robotstofzuiger zichzelf leegt in een AllergenLock™ zak die 99% van de pollen en schimmels opvangt en tot 60 dagen niet geleegd hoeft te worden.

Navigeert doelgericht: Roomba i5/i5+ robotstofzuigers navigeren door het huis in rechte banen, met behulp van state-of-the-art vloertracking sensoren om hardhout en tapijt te stofzuigen. Met Recharge en Resume laadt de Roomba i5/i5+ robotstofzuiger op en gaat de robot direct verder waar hij was gebleven om het werk af te maken.

Schoonmaak efficiëntie: Ervaar een allesomvattende schoonmaakbeurt met twee rubberen borstels voor meerdere oppervlakken en 10x meer zuigkracht** voor het opzuigen van vuil, afval en dierenharen. Dit alles doet de Roomba i5/i5+ samen met een Edge-Sweeping Brush voor de laatste puntjes op de i.

Jouw robot wordt steeds slimmer: De Roomba i5 en i5+ profiteren van de nieuwste home intelligence-software van iRobot, waardoor gebruikers kunnen beschikken over slimme kaart-, spraak- en app-functies. Deze functies zijn onder andere Child & Pet Lock, Do Not Distrub en Room Specific Cleaning Preferences. Dankzij de automatische software-updates kunnen gebruikers er ook zeker van zijn dat hun Roomba i5/i5+ in de loop der tijd steeds slimmer wordt en nieuwe functies en functionaliteiten krijgt.

Werkt met spraakassistenten: Gebruikers kunnen een schoonmaakklus starten met alleen het geluid van hun stem door middel van Google Assistant-, Alexa- en Siri-integraties***. Er zijn ongeveer 600 ondersteunde Alexa®- en Google Assistant®-commando’s, en voor Siri-integraties kunnen gebruikers aangepaste zinnen instellen en gewoon zeggen: “Hé Siri, vraag de Roomba om overal schoon te maken.”

Dynamisch duo: Voor een extra grote schoonmaakbeurt maakt de iRobot Roomba i5/i5+ gebruik van Imprint® Link-technologie om samen te werken met de iRobot Braava jet® m6-dweilrobot, waarbij de Braava jet® m6-dweilrobot automatisch wordt gevraagd te beginnen met dweilen zodra de Roomba i5/i5+ klaar is met stofzuigen.

Prijs en verkrijgbaarheid