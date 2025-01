Met de nieuwe RV3 robotstofzuiger introduceert IMOU een revolutionaire schoonmaakhulp die technologie en prestaties combineert. Deze AI-gestuurde robot neemt al je schoonmaaktaken uit handen, ideaal tijdens de drukke feestdagen en voor iedereen die liever tijd besteedt aan wat écht belangrijk is.

Slimme navigatie, ultieme efficiëntie

Dankzij het geavanceerde IMOU SENSE® 3.0 AI-algoritme brengt de RV3 je woning nauwkeurig in kaart en vernieuwt hij deze om de 0,3 seconde. Obstakels zoals speelgoed ontwijkt hij moeiteloos, en hij onthoudt zelfs tot drie verdiepingen – handig voor huizen met meerdere verdiepingen.

Krachtige prestaties voor elk oppervlak

Met een indrukwekkende zuigkracht van 8.500 Pa en een stofverwijderingsgraad van bijna 93% levert de RV3 topprestaties. Hij combineert kracht met precisie, waardoor vuil, kruimels en stof geen kans maken. Bovendien past hij zich automatisch aan bij tapijten dankzij de slimme ‘carpet boost’-functie, die de zuigkracht verhoogt en de dweil optilt.

Dweilen en stofzuigen in één beweging

De RV3 doet het allemaal: stofzuigen en dweilen tegelijk. De uitschuifbare dweilborstels zorgen voor een diepe reiniging van vloeren en moeilijke hoeken, terwijl het zelf-legend basisstation met een 5-liter watertank ervoor zorgt dat je tot wel 45 dagen geen omkijken hebt naar het schoonmaakproces.

Lange batterijduur en slimme hervatting

Met een krachtige 6400mAh-batterij kan de RV3 tot wel 180 minuten onafgebroken schoonmaken. Bij een lege batterij keert hij terug naar het laadstation, laadt snel op, en hervat precies waar hij was gebleven. Zo blijft je huis altijd schoon, zonder moeite.

Waarom kiezen voor de IMOU RV3?

Krachtige schoonmaakprestaties met 8.500 Pa zuigkracht

met 8.500 Pa zuigkracht Slimme navigatie en aanpassing aan verschillende vloertypes

en aanpassing aan verschillende vloertypes Dweil- en stofzuigfunctie in één apparaat

in één apparaat Tot 45 dagen zorgeloos schoonmaken dankzij een zelf-legend systeem

dankzij een zelf-legend systeem Ideaal voor grote huizen met lange batterijduur en automatische hervatting

Over IMOU

IMOU is een wereldwijde leider in smart home IoT-oplossingen, actief in meer dan 100 landen en met 45 miljoen actieve gebruikers wereldwijd. Dankzij in-house R&D en eigen productiefaciliteiten blijft IMOU innoveren om smart home oplossingen toegankelijk te maken voor iedereen.

De IMOU RV3 robotstofzuiger is vanaf deze maand verkrijgbaar. Maak kennis met de toekomst van schoonmaken en geniet van een altijd fris huis, moeiteloos!