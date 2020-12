HOMA, distributeur en producent van audio, accessoires en domestic appliances deelt mee dat het vanaf heden verantwoordelijk zal zijn voor de distributie van Music Hall Audio in de Benelux.

HOMA is sinds 2001 actief in de audio wereld en heeft sindsdien een aardig arsenaal aan audio-brands mogen toevoegen aan het assortiment. Gestart met Canton, kwamen daar later JBL, Harman Kardon, Pioneer, Onkyo, Cowon en nog andere hoogwaardige merken bij.

Music Hall Audio is een Amerikaans bedrijf dat werd opgericht in 1985 en zich specialiseert in het produceren van goed geprijsde, topkwaliteit en high-end componenten. De nadruk ligt exclusief op 2-kanalen (stereo), een uitzondering in deze streaming/home cinema tijden. Music Hall heeft zijn eigen productie in Tsjechië, bij een gerenommeerde fabrikant met 50 jaar expertise in het maken van draaitafels.

Alle draaitafels van Music Hall zijn compleet met toonarm, cartridge en voor gemonteerd met de grootste precisie. Hun producten maken geregeld deel uit van de “recommended Components”-lijst van Stereophile magazine in de VS. Door de gepatenteerde Split-plinth technologie onderscheiden de draaitafels zich van andere merken.

Deze technologie maakt het mogelijk om alle onderdelen van elkaar af te scheiden en zo de interferentie tot een minimum te beperken. Zo krijg je een rustige klank met een groot, open soundstage, eigen aan de Music Hall platenspelers.

De Elektronica-componenten worden ontwikkeld in de VS en volledig naar deze specificaties geproduceerd in Shenzhen, China. Deze product-range bestaat uit geïntegreerde versterkers, cd-spelers, phono voorsterkers en DAC’s.