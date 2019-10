Google voert enkele wijzigingen door in zijn hardware. Op de Made by Google-presentatie in New York liet het bedrijf weten dat het assortiment van kleine speakers en routers voortaan onder dochteronderneming Nest valt.

Eén van de eerste producten is de Nest Wifi, een combinatie van een mesh router en een slimme speaker. In feite zijn het twee toestellen, een router die je aansluit op je modem en zogenaamde Nest Wifi Points, extenders die je doorheen de woning plaatst om het WiFi-signaal te versterken. Die Nest Wifi Points hebben bovendien ingebouwde microfoons waarmee de Google Assistant kan worden opgeroepen.

De Nest Wifi is zo’n tweemaal sneller dan zijn voorganger, de Google Wifi router. De WiFi-dekking zou ook 25 procent beter zijn. Het design is meteen ook een stuk huiskamervriendelijker. Over prijzen of een lancering in Nederland of België werd er nog niks bekendgemaakt. In de VS kost een startpakket 269 dollar en gaat het in de verkoop op 4 november.

De kleinste speaker in het gamma wordt de Nest Mini. Die krijgt volgens Google een betere geluidskwaliteit en microfoon mee, die ook in wat meer rumoerige omgevingen zijn mannetje spraakopdrachten moet blijven oppikken. De Nest Mini komt in vier kleurtjes en kost 59 euro.