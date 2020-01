Voor Belgische Android-gebruikers is er goed nieuws. Aan Google Assistant kan je nu vragen om berichten luidop voor te lezen en te beantwoorden.

Via het eenvoudige spraakcommando “Hey Google, lees mijn berichten” hoef je jouw vinger niet gekluisterd te houden aan je smartphone. En dat is best handig bij bijvoorbeeld het koken.

De nieuwe functie is geschikt voor berichten die minder dan 350 tekens bevatten, en passeren via sms, Android berichten of apps zoals Whatsapp.

Daarnaast kan de Assistant ook op de correcte manier berichten beantwoorden en verzenden.