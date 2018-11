Wie nog heel wat traditionele foto’s rondslingeren heeft, maakt best werk van de digitalisering van deze onmisbare momenten. De Epson FastFoto FF-680W klaart sneller deze tijdrovende klus.

De scanner bevat immers een automatische documentinvoer waarbij je tot 30 foto’s in een halve minuut kan inscannen. Het kan dat ook met verschillende formaten van foto’s gaande van 9 x 13 cm tot en met 21 x 91 cm. Sterker nog: mochten er op de achterzijde van de foto handgeschreven notities staan, dan herkent de scanner dit en gaat het ook de achterzijde inscannen.

Scannen is één zaak. Epson levert ook software mee die via automatische functies de foto’s herstelt en verbetert. Vooral bij vervaagde foto’s of oudere prints is het een handig hulpmiddel om de foto’s een nieuw leven te geven. Goed om weten is dat je de originele ingescande foto’s nog altijd als back-up kan behouden.

De bewerkte foto’s kunnen eenvoudig geëxporteerd worden in verschillende formaten naar tools als e-mail of cloudservices zoals Dropbox en Google Drive.

Naast foto’s is de scanner ook perfect bruikbaar als een archivatietool voor bijvoorbeeld allerhande papieren zoals facturen, kindertekeningen of schoolrapporten van de kids. De OCR-software maakt dat je de documenten kan bewerken in Word of Excel of kunt zoek in PDF.

De FastFoto FF-680W is beschikbaar vanaf december 2018 en zal rond de 600 euro kosten.