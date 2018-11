Met de tandenborstel mikt Oral-B op personen die aan gezonder tandvlees werken. Tandvleesinfecties kunnen immers leiden tot gaatjes of uitvallende tanden, of erger nog een chronische ontsteking als parodontitis.

Dat we ons tandvlees goed moeten verzorgen, is een boodschap die steeds luider te horen is bij tandartsen. Het merk Oral-B wil daar iets aan doen en lanceert daarom een elektrische tandenborstel die dit probleem specifiek aanpakt, via een specifieke technologie met als naam “Gum Guard”.

Gum Guard, dat werkt in combinatie met een app die via Bluetooth verbinding maakt met de borstel, beoordeelt ons natuurlijk poetsgedrag en maakt inzichtelijk welke zones worden overgeslagen (de zogenaamde poetsdetectie) of waar teveel druk wordt uitgeoefend. De app wil ons ervan bewust maken dat tandvleesbloeding niet normaal is en ons helpen de juiste poetsgewoonten te ontwikkelen.

De oplichtende ring in 12 te personaliseren kleurtjes op de tandenborstel geeft handig aan wanneer we te veel druk zetten op de tanden. Als bloedend tandvlees toch blijft terugkeren gedurende twee weken geeft de app een waarschuwing en beveelt deze een bezoek aan de tandarts aan.

Naast een speciale poetsstand voor tandvleesverzorging – in totaal zijn er zes standen – doet de Orchid Purple Genius 10.000 ook een beroep op speciale Sensi Ultrathin opzetborstels, met extra dunne haartjes die het tandvlees niet schaden.

De Orchid Purple Genius 10.000 wordt geleverd met een handig reisetui met usb-lader en kost 299 euro. Het Genius 10.000 gamma bevat naast de Orchid Purple Genius ook de Black Genius, White Genius en Rose Gold Genius.