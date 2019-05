Op de audiobeurs High End in Munchen stelt Technics een nieuwe telg in het Ottava Premium-gamma voor, de draadloze luidspreker SC-C30.

Met de SC-C30, die we ten vroegste in de herfst van 2019 mogen verwachten, slaat Panasonic een nieuwe weg in wat betreft de ontwikkeling van draadloze speakers. Deze compacte versie van de SC-C50 trekt de kaart van een hoge fabricage-kwaliteit en uitstekende akoestiek.

De draadloze speaker kan van heel wat bronnen muziek afspelen, en dit in hi-res audioformaten zoals DSD en WAV. Er is een uitgebreide selectie aan muziekstreamingdiensten zoals Spotify en Tidal, en via Chromecast kan je muziek, ook bijvoorbeeld van YouTube, casten naar de speaker.

Twee van de SC-C30 kunnen gecombineerd worden tot een stereo-opstelling en ook multi-room is mogelijk. De speaker heeft ondersteuning voor Google Assistant.

Het geluid dat de luidspreker voortbrengt, is geoptimaliseerd met de Space Tune-kalibratiesoftware van Technics. Dat moet zorgen voor een mooi, gebalanceerd geluidsbeeld ongeacht de kamer waarin de speaker staat. Als luisteraar kan je kiezen uit enkele presets via de Technics Audio Center-app.

Meer details volgen nog later op het jaar.