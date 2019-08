Net voor de IFA beurs reikt de EISA gewoontegetrouw zijn awards uit voor de beste producten in de elektronicawereld. Wij verzamelden de beste luidsprekers die het EISA-label het komende jaar mogen dragen.

Het aanbod van awards in luidsprekers is erg uitgebreid: niet alleen gaat het om hifi- en home cinema speakers, maar ook soundbars en draagbare speakers worden in de bloemetjes gezet.

Het commentaar is telkens afkomstig van de EISA zelf.

Beste boekenplank luidspreker 2019-2020: Monitor Audio Gold 100

Decennia op succesvolle wijze grote en kleine speakers bouwen resulteerde in de Monitor Audio Gold 100, een boekenplank/staander-ontwerp (zie hoofdfoto bovenaan) met een immense klank dat je niet zou verwachten gegeven zijn compacte formaat. Deze speaker is uitgerust met de nieuwste versie van de C-CAM-drivertechnologie van Monitor Audio, gebruikmakend van een keramische/aluminum-composiet die zowel laag in gewicht als stijf is. Hierdoor klinkt het snel, gedetailleerd en krachtig, met uitstekende integratie tussen de drivers en verrassend diepe en muzikale bassen. Voeg er Monitor Audio’s verzorgde constructie en prachtige afwerkingen aan toe, en je spreekt over een superieure compacte speaker.

Beste high-end luidspreker 2019-2020: KEF R11

Nu al bijna 60 jaar bouwt KEF fantastische speakers, maar met de nieuwe R Series bereikt KEF een nieuw hoogtepunt qua stijl, prestaties en waarde. De R11 brengt alle elementen samen, van de nieuwste generatie Uni-Q-driver voor geweldige precisie tot de slimme microgeperforeerde grilles, die een oplossing bieden voor het aloude ‘grilles op of af?’-probleem. Het resultaat is een slanke speaker die een groots, rijk en kamervullend geluid produceren, gevuld met detail en bijzonder meeslepend. En stijlvol, zodat de speaker er even indrukwekkend klinkt als deze er uit ziet.

Beste luidspreker 2019-2020: Bowers & Wilkins 603

Al decennialang is de Bowers & Wilkins 600 Series de referentie qua betaalbare speakers – en de nieuwste versie is de beste ooit. Dat geldt in het bijzonder voor de 603-vloerstaander, die een mooie combinatie van prestaties en waar voor geld biedt. Met dank aan technologie die overgenomen is van het 800 Series Diamond-vlaggenschip en met een focus op de essentiële zaken. De Decoupled Double Dome-tweeter en Continuum Cone-midrange geven de speaker detail, precisie en presence, terwijl de dubbele basdrivers met Flowport-tuning er voor zorgen dat de klank altijd rijk en met een overtuigend fundament is. Dit is een verrassend geavanceerd speakerdesign voor zijn prijs!

Beste actieve stereoluidsprekers 2019-2020: Elac Navis ARB-51

Deze boekenplankspeaker is deel van een nieuwe actieve speakerlijn van ELAC – er is ook de grotere vloerstaander ARF-51. Het nieuwe boekenplank ontwerp combineert custom drivers en een analoog crossover-design die beide perfect geïntegreerd zijn met ingebouwde versterking om een opmerkelijke precieze en heldere klank te leveren. Door een versterker per driver toe te wijzen zorgt ELAC dat elke driver perfect wordt aangestuurd. De tweeter en midrange-driver zijn concentrisch gemonteerd voor verhoogde precisie . Verbind de speakers met een voorversterker met cinch- of XLR-kabels, en je hebt een compleet geoptimaliseerd systeem. Je kunt zelfs de Navis-speakers draadloos verbinden via ELAC AirX2 hubs. Briljant!

Beste koop home cinema luidsprekersysteem 2019-2020: Dali Oberon

De OBERON-familie van DALO bewijst dat verbluffend Scandinavisch design en een indrukwekkende geluidservaring een geslaagde combinatie oplevert. Van de ultracompacte OBERON 1 en kleine OBERON 3-boekenplankspeaker tot de slanke OBERON 5 en het OBERON 7-vlaggenschip, de hele reeks biedt prestaties van de bovenste plank – en ze zien er aantrekkelijk uit ook. Haal de OBERON On-Wall en VOKAL-centerspeaker er bij, en je hebt de flexibiliteit om een indrukwekkende én betaalbare thuiscinema te bouwen. Drivertechnologie (waaronder DALI’s SMC-magneetsysteem) te lenen bij de hogere EPICON- en RUBICON-lijnen werpt vruchten af. Met muziek en films hebben deze speakers een brede uitstraling en een heldere, evenwichtige en overtuigende presentatie. OBERON ziet er fantastisch uit en klinkt zelfs beter!

Beste home cinema luidsprekersysteem 2019-2020: Arendal Sound 1723 Monitor S THX 5.1

De krachtige prestaties vanuit de makkelijk te plaatsen luidsprekers in Arandal Sounds THX Ultra-gecertifieerde multikanaalspakket brengt Hollywood naar je thuisbioscoop. De 2-wegs 1723 Monitor S THX-standmounts, met zijn 6,5-inch midbassdrivers en waveguided tweeters, produceren een transparente klank, met uitstekende dispersie en extreme dynamiek. Hetzelfde prestatieniveau levert ook het centerkanaal, terwijl Arandal Sounds Tri-Axial Surround S THX-modellen een brede rear-geluidsveld voortbrengen. Dramatische, diepe bassen zijn afkomstig van de 1723 Subwoofer 2, die een strakke greep houdt op diepe baseffecten via push-push dubbele 13,8-inch drivers en een 1-kW krachtcentrale. Design en bouwkwaliteit zijn uitzonderlijk goed voor de prijs.

Beste draadloze stereoluidspreker 2019-2020: KEF LSX

KEF zorgde voor veel ophef toen het een draadloze versie lanceerde van zijn EISA Award-winnende LS50-speaker. KEF transformeerde een zeer indrukwekkende speaker tot een ‘compleet hi-fi-systeem in een luidspreker’-oplossing. De LSX maakt dat concept nog compacter en betaalbaarder, door de expertise van het bedrijf op het vlak van drivers, versterkers en draadloos streaming te combineren in een stijlvol design dat verkrijgbaar is in een reeks opvallende kleuren. Met Apple AirPlay 2 en Bluetooth ingebouwd en met toegang tot Spotify en Tidal, allemaal bediend vanaf een app op je telefoon, is dit misschien wel het alles-in-één hi-fi-systeem dat veel mensen nodig hebben.

Beste home cinema subwoofer 2019-2020: SVS SB-3000

Met zijn SB-3000-subwoofer brengt SVS het prestatiegerichte ethos van zijn hogere modellen naar een nieuw en goedkoper prijspunt. Dankzij de gloednieuwe 13,5-inch driver in een compacte, gesloten behuizing, gekoppeld aan een 800-Watt Sledge DSP-versterker, weet dit basmonster te excelleren als het gaat om diepte, snelheid, controle en slam. Filmsoundtracks komen hard aan, terwijl muziekweergave profiteert van genuanceerde, strakke bassen. Het biedt ook veel aan tweakers, via SVS’s Bluetooth control-app met een parametrische equalizer. Hiermee kun je de prestaties aanpassen aan je kamer, naast snelle toegang te bieden tot volumeregeling en geluidspresets. Ieder die een sub zoekt met zowel power als precisie zal moeilijk aan de SB-3000 kunnen weerstaan.

Beste premium soundbar 2019-2020: Sennheiser Ambeo soundbar

Met zijn allereerste soundbar herschrijft Sennheiser effectief de regels voor meeslepende audio. Met Dolby Atmos en DTS:X aan boord en dankzij de introductie van eigen AMBEO 3D-upmixing voor stereo en 5.1-content, zorgt dit grotere alles-in-éénsysteem voor een omhullende, cinematische ervaring – welke bron je ook beluistert. De 13 drivers, waaronder 6 4-inch woofers en twee drivers die naar boven uitstralen, creëren een verbazingwekkend realistische soundstage met een helder hoog en kamerschuddende bassen. Sennheisers kamerkalibratie met microfoon zorgt voor een exacte presentatie. Drie HDMI-ingangen, een eARC-output, plus Bluetooth, Chromecast en netwerkvaardigheden laten de AMBEO Soundbar toe om de hub van je entertainmentwereld te worden. De bijhorende smartphone-app is bovendien eenvoudig te gebruiken. En het belangrijkste: eens je het hoort, vergeet je het nooit!

Beste soundbar 2019-2020: LG SL8

Ontworpen om te gebruiken met televisies van 49 inch of meer, brengt LG’s SLY8G op geslaagde wijze een bioscoopervaring naar je woonkamer. Het 3.1.2-kanaalsontwerp met een fraai uiterlijk en met een draadloze subwoofer past drivers die naar boven uitstralen en Dolby Atmos/DTS:X decoding toe om filmsoundtracks met merkbare hoogte, diepte en omvang weer te geven. Met dank aan de DSP ontwikkeld door Meridian Audio. Het is een dynamische, grootse weergever – en zijn soundstage kan uitgebreid worden tot 5.1.2 via LG’s optionele draadloze rear-speakers. De SLY8G is eveneens klaar voor muziek; gebruik Bluetooth 4.2 of Chromecast om het feestje te beginnen. Andere features zijn HDMI-connectiviteit met 4K HDR-passthrough, Google Assistant voor smarthomeintegratie, en toegewijde geluidsmodi. Het is een superieure all-rounder.

Beste systeem voor tv-geluid 2019-2020: Dali Katch One

Hoe verbeter je de DALI KATCH-draadloze speaker? Door de behuizing én de functionaliteit te vergroten om zowel tv-liefhebbers én muziekfans aan te spreken. Met het design van de kleinere KATCH en uitgebreid met een innovatieve oplossing voor muurmontage en met voeten voor plaatsing op een meubel, slaagt de KATCH ONE er in om tien drivers, een 4 x 50 Watt versterker en een DSP in het stijlvolle toestel te proppen. Gevoed met tv-audio of met muziek via de HDMI-ARC, digitale optische ingang of aptX Bluetooth, presenteert deze soundbar volle klank met krachtige maar genuanceerde bassen, brede stereo-beeldvorming en heldere weergave van dialogen. Het is eenvoudig te gebruiken, via de compacte DALI-remote met snelle controle over de bron en een brede of gefocuste EQ-modus of via de televisieafstandsbediening. Dit is een elegante, verfijnde tweekanaalsaudio-oplossing.

Beste mobiele speaker 2019-2020:

LG Xboom Go PK7

De LG XBOOM Go PK7 is ontworpen in samenwerking met Meridian Audio, de bekende Britse hifi-fabrikant en pionier van high-res-audio, en maakt gebruik van de hoogwaardige aptX-hd-codec en beschikt over twee woofers (en twee passieve radiatoren) plus twee tweeters. Dankzij het vermogen van 40 W is het geluid sterk, rijk aan lage frequenties en toch in staat om vocalen uitzonderlijk helder en transparant weer te geven. De XBOOM Go PK7 is ook de perfecte ‘feestmaker’ dankzij zijn aanpasbare meerkleurige ‘dansende’ lichten. Hij is spat- en stofdicht dankzij de IPX5-certificering, en de ingebouwde batterij is krachtig genoeg om je muziek tot 22 uur lang te laten spelen zonder opladen.

Beste partyspeaker 2019-2020: JBL Partybox 100

Of je nu thuis ontspant of ’s avonds een feestje bouwt, je kunt de hele dag van muziek genieten met JBL’s PartyBox 100. En wil je de feestvreugde verhogen, dan verbind je eenvoudig twee van deze verplaatsbare bluetooth-luidsprekers met elkaar en geniet je in stereo. In de robuuste behuizing bevindt zich naast twee woofers en twee tweeters een 2500mAh-batterij die 12 uur speeltijd biedt. De BassBoost-modus zorgt voor meer bas en je kunt de feestvreugde verhogen met optionele knipperende lichteffecten aan de voorkant van de luidspreker. Je kunt ook een gitaar of microfoon aansluiten als je wilt dat live-artiesten ook op je feestje spelen.