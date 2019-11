Het LSX luidsprekerduo van KEF krijgt een make-over door de bekende Britse ontwerper Terence Conran. De LSX ‘Soundwave Edition’ krijgt een speciaal patroon in stof.

Het Conran soundwave patroon is ingeweven in stof van de Deense textielontwerper Kvadrat, terwijl KEF’s Uni-Q-driver de typische Conran-kleur blauw meekreeg. Het design is ook een knipoog naar zogenaamde geluidsgolven.

Met deze exclusieve editie zet KEF de traditie voort van samenwerkingen met Britse designers. De originele LSX speaker was bijvoorbeeld een design van Michael Young, en de Muon-speaker was van de hand van Ross Lovegrove.

De nieuwe LSX-speaker is volledig draadloos en is in slechts enkele minuten geactiveerd om verbinding te maken met een breed scala aan muziekbronnen. Hij is geschikt voor Apple AirPlay 2, Spotify Connect en Bluetooth 4.2 met Qualcomm aptX. Bediening gebeurt via een app.

De nieuwe KEF LSX kreeg trouwens deze zomer een EISA-award voor beste draadloze stereospeaker voor 2019-2020. Het prijskaart van de LSX ‘Soundwave Edition’ bedraagt 1350 euro.