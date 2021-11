Daikin Europe heeft een voorproefje gedeeld van zijn nieuwste doorbraak in VRF-technologie. Daikin heeft onlangs een nieuw, baanbrekend warmteterugwinningssysteem van de vijfde generatie aangekondigd, een duurzame krachtpatser die is ontworpen om de CO2-voetafdruk van gebouwen aanzienlijk te verkleinen.

Als één van de grote spelers in HVAC-R-oplossingen streeft Daikin ernaar om een comfortabel en gezond binnenklimaat te bieden en zo laag mogelijke totale CO2-equivalente emissies te behalen door de gehele levenscyclus van het gebouw. Het nieuwe VRV 5-warmteterugwinningssysteem is hierbij een belangrijke mijlpaal. VRV 5 gebruikt namelijk het koudemiddel R-32 met een lager GWP voor grotere commerciële gebouwen zonder in te boeten op de flexibiliteit van het VRV-systeem om toepasbaar te zijn in alle soorten binnenruimtes, zelfs zeer kleine ruimtes.

Toekomstgericht

Het nieuwe VRV 5-warmteterugwinningssysteem staat voor de toekomst van commerciële HVAC-R en draagt enorm bij aan het koolstofvrij maken van commerciële gebouwen door:

Een aanzienlijke vermindering in GWP van maar liefst 71% door gebruik te maken van R-32, een koudemiddel met een GWP dat 68% lager is dan R-410A, en een lagere koudemiddelvulling vergeleken met R-410A-systemen.

Een hoger werkelijk seizoensrendement.

Het zeer efficiënte en comfortabele 3-wegse warmteterugwinningssysteem dat warmte onttrekt uit en warmte recirculeert in ruimtes met andere temperatuurbehoeften. Het kan ook tegelijkertijd verwarmen en koelen, ongeacht de oriëntatie van het gebouw.

De integratie van ventilatiesystemen die verder bijdraagt aan een verbeterde binnenluchtkwaliteit en een gezondere binnenomgeving.

Ongeëvenaarde flexibiliteit

Een volledig nieuw ontworpen omschakelbox kan dankzij de unieke Shîrudo-technologie van Daikin op plaatsen geïnstalleerd worden van slechts 7 m2 zonder complexe berekeningen of extra lokaal aangeschafte controlemaatregelen voor koudemiddel.

Dankzij de Web Xpress-ontwerpsoftware van Daikin en deze Shîrudo-technologie is het een fluitje van een cent om een systeem te kiezen en aan te passen aan de ruimte.

Met het grootste capaciteitsbereik op de markt van tot wel 75,8 kW, voldoet de Daikin VRV 5 aan de behoeften van zowel middelgrote als grote gebouwen met slechts één systeem.

Het uitgebreide aanbod aan speciaal ontworpen VRV-binnendelen met R-32 biedt maximale flexibiliteit voor alle kamerindelingen. Daikin biedt onder andere hun kenmerkende cassettemodellen en plafondonderbouwmodellen, slanke kanaalmodellen met middelhoge of hoge externe statische druk (ESP) en wandmodellen. Deze oplossingen hebben een capaciteit van 1,1 kW tot 31,5 kW om gemakkelijk alle mogelijke vloeroppervlaktes te dekken.

Samen een duurzaam nalatenschap bouwen

Duurzaamheid en innovatie zijn essentiële onderdelen van de ‘Duurzaamheidsvisie 2050’ van Daikin. Het nieuwe VRV 5-warmteterugwinningssysteem speelt voor beide onderdelen een rol door het gebouwrendement te maximaliseren terwijl de milieuvoetafdruk beperkt wordt. George Dimou, VRV-productmanager bij Daikin Europe N.V., vertelt het volgende:

“Als marktleider nemen wij de verantwoordelijkheid om de duurzame transformatie van de HVAC-R-markt te stimuleren door een gezond en comfortabel binnenklimaat te bieden met behulp van de kracht van lucht.

Als vertrouwde partner ondernemen wij nu actie om zakenrelaties op de lange termijn op te bouwen met belanghebbenden binnen de markt en met klanten door voortdurend activiteiten te ondersteunen om zowel onze eigen duurzaamheidsdoelen als die van onze klanten te behalen.

Als fabrikant hebben we onze hoeveelheid afval verminderd met behulp van een circulaire economie zoals L∞P by Daikin en de ontwikkeling van innovatieve nieuwe oplossingen, waaronder de VRV 5 met Shîrudo-technologie, zodat we onze CO2-voetafdruk nóg verder hebben kunnen beperken.”

Het systeem wordt vanaf juli 2022 geleverd van Europese Daikin productielocaties in Tsjechië en België. Ga voor meer informatie naar: www.daikin.eu/VRV5HR

