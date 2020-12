Sinds eind oktober is het gloednieuwe Daikin Training en Experience Center in Gent open voor zowel HVAC-installateurs als eindgebruikers.

Daikin hecht veel belang aan de technische kennis van haar installateurs en streeft er dan ook naar hen de beste ondersteuning en service te bieden. Vanuit deze optiek opent Daikin, naast het bestaande Training Center in Wavre, nu ook een vestiging in Gent.

Het nieuwe trainingscentrum is uitgerust met operationele toestellen. Praktijkproblemen nabootsen en tot een oplossing komen, de producten monteren en demonteren, leren omgaan met de verschillende tools,… via de trainingen deelt Daikin de nodige kennis over hun producten en diensten.

Installateurs kunnen er terecht voor technische trainingen van de residentiële lucht-lucht en lucht-water warmtepompen.

Daarnaast richt het Experience Center zich ook op de particuliere eindgebruiker die op zoek is naar een oplossing voor de verwarming, koeling of sanitair warm water productie voor zijn woning.

Bezoekers met concrete plannen die nog niet in contact zijn met een installateur worden er naar een gecertificeerde installateur in hun buurt doorverwezen. Zo is ook een goede opvolging verzekerd. Ook installateurs zonder showroom kunnen met een gerust hart hun eindklanten een kijkje laten nemen.

Praktisch:

Adres: Schoonzichstraat 1/201, 9052 Gent

Tel.: +32 9 244 66 88

Meer informatie op https://www.daikin.be/daikin-experience-center