Op de IFA 2024 in Berlijn kwamen meer dan 215.000 bezoekers samen om de nieuwste innovaties in consumententechnologie te ontdekken. Onder het thema “Innovation for All” presenteerden toonaangevende merken zoals AEG, Liebherr, Beko, JURA, Siemens en Bosch een indrukwekkende reeks nieuwe producten die gericht zijn op duurzaamheid, gebruiksgemak en slimme technologieën. Hieronder een uitgebreid overzicht van de belangrijkste lanceringen.

AEG: De grootste keukenlancering in de geschiedenis

AEG bracht een volledig nieuwe keukenlijn op de markt, die de grootste lancering in de geschiedenis van het merk markeert. Deze lijn omvat slimme ovens, kookplaten, koelkasten, afzuigkappen en vaatwassers, allemaal uitgerust met moderne technologieën die het kookproces eenvoudiger en efficiënter maken.

KI-receptassistent: Slim koken met kunstmatige intelligentie

De KI-receptassistent van AEG analyseert online recepten en past automatisch de ideale instellingen voor de oven aan, zoals temperatuur en tijd. Deze slimme functie maakt koken toegankelijker en zorgt voor consistente, perfecte resultaten.

CookSmart Touch Display: Intuïtieve be

geleiding bij het koken

Het CookSmart Touch Display biedt stap-voor-stap begeleiding tijdens het koken, wat het eenvoudig maakt om zelfs complexe gerechten zoals sous-vide te bereiden. Deze technologie is nu ook beschikbaar op kookplaten.

Duurzaamheid en energiebesparing

AEG benadrukt duurzaamheid met functies zoals SenseBoil & Fry, die de temperatuur van de kookplaat automatisch aanpassen om energie te besparen en tegelijkertijd optimale kookresultaten te leveren.

Liebherr: Innovatieve koeling en vriezers

Liebherr vierde hun 75-jarig jubileum met de introductie van de FNXa 522i, ’s werelds eerste circulaire vriezer. Deze vriezer maakt gebruik van BluRoX-technologie, wat zorgt voor een grotere opslagcapaciteit en een lager energieverbruik.

Flexibele French-Door koelkasten

Liebherr presenteerde ook nieuwe French-Door koelkasten die stijl combineren met flexibiliteit. De VarioTempZone biedt gebruikers de mogelijkheid om lades zowel voor koelen als vriezen te gebruiken, terwijl het Water & Ice Center zorgt voor extra gemak in de keuken.

Beko: AI-ondersteunde huishoudelijke apparaten

Beko ging de directe concurrentie aan met Samsung door hun nieuwste AI-ondersteunde huishoudelijke apparaten te introduceren. Deze slimme apparaten verbeteren het kook- en wasproces met behulp van geavanceerde technologieën.

Slimme ovens en wasmachines

Beko’s ovens zijn uitgerust met AI-camera’s die voedsel herkennen en automatisch de kookinstellingen aanpassen. Daarnaast zorgt Adaptive CustomWash ervoor dat wasmachines gepersonaliseerde wascycli uitvoeren, wat resulteert in kortere cycli en energiebesparing.

HomeWhiz-app voor energiebesparing

De HomeWhiz-app stelt gebruikers in staat om hun apparaten te monitoren en hun energieverbruik te optimaliseren. Deze app biedt slimme aanbevelingen om het huishouden duurzamer te maken.

JURA: Nieuwe volautomatische koffiemachines

JURA introduceerde twee nieuwe volautomatische koffiemachines: de J10 en de C8. Beide modellen bedienen verschillende segmenten en bieden koffie van hoge kwaliteit voor elke prijsklasse.

J10: Luxe koffiespecialiteiten met innovaties

De J10 biedt een breed scala aan koffiespecialiteiten, inclusief koude en warme bereidingen. Het innovatieve Sweet Foam-systeem en de Professional Aroma Grinder (P.A.G.2+) zorgen voor de ultieme smaakbeleving. Het stijlvolle design maakt de J10 een eyecatcher in elke keuken.

C8: Betaalbare premium prestaties

De C8 biedt een betaalbare optie zonder in te leveren op prestaties. Gebruikers kunnen via Wi-Fi Connect en de J.O.E.-app de machine bedienen voor een naadloze koffie-ervaring.

Siemens: Krasbestendige kookplaten met geavanceerde technologie

Siemens onthulde hun nieuwe iQ500 inductionAir Plus kookplaat, uitgerust met de innovatieve Miradur® en Luminoir® technologieën van SCHOTT CERAN®. Deze kookplaat is bijna zo hard als een diamant en biedt zowel duurzaamheid als esthetiek.

Miradur®: Ongekende krasbestendigheid

Dankzij de Miradur®-coating is de kookplaat extreem krasbestendig, zelfs bij intensief gebruik met zware potten en pannen. Dit zorgt ervoor dat de kookplaat jarenlang als nieuw blijft.

Luminoir®: Briljante lichtfuncties

De Luminoir®-technologie maakt het mogelijk dat LED-licht helderder door de zwarte glas-keramische kookplaat schijnt, wat zorgt voor een stijlvol en functioneel design in de keuken.

Bosch: Energie-efficiënte wasmachines, ovens en snoerloze stofzuigers

Bosch presenteerde hun nieuwste huishoudelijke apparaten in de aanloop naar IFA 2024, waaronder energiezuinige wasmachines, ovens met air-fry en stoomfuncties, en de nieuwe Unlimited 10 snoerloze stofzuiger.

Series 6 en Series 8 wasmachines: Energiezuinig en milieuvriendelijk

De Series 8 WGB244AW0 is de energiezuinigste wasmachine van Bosch, die 50% zuiniger is dan energieklasse A. De Series 6 BiThermic wasmachine bespaart energie door voorverwarmd water te gebruiken, en de nieuwe microplastic filter helpt microplastics in het afvalwater te verminderen.

Series 4 en Series 6 ovens: Air-fry en stoomfunctie

De nieuwe ovens van Bosch beschikken over een air-fry-modus en een stoomfunctie, waardoor gebruikers gezondere gefrituurde gerechten kunnen bereiden en perfecte resultaten behalen bij het bakken van brood en roasts.

Unlimited 10 snoerloze stofzuiger: Innovatieve MicroClean technologie

De Unlimited 10 stofzuiger verwijdert zelfs de kleinste stofdeeltjes met de gepatenteerde MicroClean technologie. Het apparaat heeft een sensor die aangeeft of een oppervlak volledig schoon is en vermindert de frequentie van het legen van het stofreservoir door de nieuwe stofcompressietechnologie.

LG: De visie op toekomstig wonen

LG Electronics presenteerde tijdens de IFA 2024 hun visie voor de toekomst van het wonen, met het thema ‘Experience, Affectionate Intelligence (AI) Home’. Centraal in deze visie staat LG ThinQ ON, een geavanceerde AI-hub die naadloos integreert met de nieuwste AI-apparaten van LG. ThinQ ON leert gebruikersroutines en voorkeuren kennen en creëert op basis daarvan een gepersonaliseerde ervaring in huis.

Het AI Home Gate in de LG-stand verwelkomde bezoekers met een indrukwekkende LED-muur die toont hoe LG’s AI-technologie wordt ingezet binnen het slimme huis. In de ‘Second Youth Home’ toonde LG oplossingen die het leven van ouderen gemakkelijker maken door huishoudelijke taken te vereenvoudigen en vrijetijdsactiviteiten te verrijken. In de ‘Affectionate Home’ stond de zorg voor kinderen en huisdieren centraal, met AI-gestuurde apparaten die de leefomgeving aanpassen aan hun behoeften.

Innovaties in draadloos opladen en AI-robots

Enkele van de belangrijkste trends op IFA 2024 waren draadloos opladen en AI-robots. Ki-technologie van Miele en Beko maakt het mogelijk om keukenapparaten draadloos op te laden via het aanrechtblad, wat zorgt voor een opgeruimde en efficiënte keuken.

AI-robots en slimme huishoudelijke hulpjes

LG presenteerde AI-robots die huishoudelijke taken kunnen uitvoeren, zoals verlichting bedienen en zelfs verhalen voorlezen. Daarnaast introduceerde Dreame een trapklimmende robotstofzuiger, een belangrijke doorbraak voor huizen met meerdere verdiepingen.

Samenvatting: De toekomst van slimme technologie in huis

IFA 2024 bood een breed scala aan innovaties die de huishoudens van de toekomst slimmer, duurzamer en gebruiksvriendelijker maken. Met producten zoals de AI-ondersteunde apparaten van Beko, de krasbestendige kookplaten van Siemens en de energiezuinige wasmachines van Bosch, werden consumenten getrakteerd op technologieën die niet alleen het leven vereenvoudigen, maar ook bijdragen aan een beter milieu.

AEG KI-receptassistent : Automatische analyse en aanpassing van oventemperaturen en functies op basis van online recepten.

: Automatische analyse en aanpassing van oventemperaturen en functies op basis van online recepten. Liebherr FNXa 522i : ’s Werelds eerste circulaire vriezer met BluRoX-technologie.

: ’s Werelds eerste circulaire vriezer met BluRoX-technologie. Beko Autonomous Cooking : AI-ondersteunde ovens met voedselherkenning en automatische kookinstellingen.

: AI-ondersteunde ovens met voedselherkenning en automatische kookinstellingen. JURA J10 en C8 : Volautomatische koffiemachines voor luxe koffiespecialiteiten en betaalbare premium koffie.

: Volautomatische koffiemachines voor luxe koffiespecialiteiten en betaalbare premium koffie. Siemens iQ500 inductionAir Plus : Krasbestendige kookplaat met Miradur®-coating en Luminoir®-lichtfuncties.

: Krasbestendige kookplaat met Miradur®-coating en Luminoir®-lichtfuncties. Bosch Series 6 en Series 8: Energie-efficiënte wasmachines met microplastic filters en nieuwe air-fry ovens.

Met deze innovatieve technologieën zal het huishouden van de toekomst slimmer, efficiënter en milieuvriendelijker zijn. IFA 2024 toonde aan dat de toekomst van de consumententechnologie nu al vorm krijgt, met producten die dagelijkse taken niet alleen gemakkelijker maken, maar ook duurzamer en gepersonaliseerder zijn.