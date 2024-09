Wil je jouw foto’s tot leven laten komen? Met de gloednieuwe instax mini Link 3 en de sprankelende SPRINKLES film van Fujifilm wordt instant fotografie een feestje! Creëer unieke 3D-eff

ecten, maak grappige collages en versier je foto’s met kleurrijke hagelslag. Laat je creativiteit de vrije loop en deel jouw meest bijzondere momenten met vrienden en familie!

Fujifilm brengt nieuwe energie in instant fotografie met de introductie van de instax mini Link 3™ fotoprinter, de kleurrijke instax mini film ‘sprinkles’ en de vernieuwde instax UP!™ app. Deze innovaties zijn ontworpen om je creativiteit naar een hoger niveau te tillen, terwijl het gebruiksgemak centraal blijft staan. Of je nu onderweg bent of thuis herinneringen vastlegt, deze nieuwe toevoegingen maken het makkelijker en leuker dan ooit om foto’s direct te printen en te delen.

instax mini Link 3™: print waar je wilt met een vleugje magie

De instax mini Link 3™ biedt talloze manieren om je foto’s tot leven te brengen. Deze nieuwe generatie fotoprinter maakt het mogelijk om eenvoudig foto’s vanaf je smartphone te printen, met een extra creatieve draai. Dankzij de ingebouwde instax AiR Studio™ kun je je beelden vo

orzien van 3D AR-effecten, zoals confetti, sprinkles of lichtspots, die je foto’s extra bijzonder maken. Het apparaat heeft ook een Click to Collage-functie waarmee je in een paar seconden een collage van zes foto’s kunt maken, klaar om afgedrukt te worden.

De compacte en stijlvolle printer is verkrijgbaar in drie trendy kleuren en is uitgerust met handige LED-lampjes die de status van de printer aangeven. Daarnaast is het ontworpen om makkelijk mee te nemen, zodat je waar je ook bent, je mooiste momenten direct kunt printen.

Sterke punten:

Innovatieve 3D AR-effecten die je foto’s tot leven brengen.

Handige C

lick to Collage -functie voor het maken van snelle en creatieve collages.

-functie voor het maken van snelle en creatieve collages. Compact en lichtgewicht ontwerp, ideaal om mee te nemen.

Mindere punten:

De creatieve effecten vereisen wat oefening voor optimaal gebruik.

Hoewel draagbaar, heb je nog steeds ruimte nodig in je tas voor de printer.

Instax mini film ‘sprinkles’: een vrolijke touch voor je foto’s

De nieuwe instax mini film ‘sprinkles’ geeft een kleurrijke, feestelijke draai aan je afdrukken. Het hagelslagpatroon en de metallic glans zorgen voor een vrolijke en opvallende uitstraling, perfect voor verjaardagen, feestjes of gewoon om je herinneringen wat extra flair te geven. Deze film is bijzonder geschikt om te combineren met de creatieve functies van de instax mini Link 3™, waardoor je afdrukken direct opvallen.

Sterke punten:

Uniek, kleurrijk hagelslagpatroon dat je afdrukken een speelse uitstraling geeft.

Perfecte aanvulling op de creatieve functies van de instax mini Link 3™.

Mindere punten:

Het speelse ontwerp past niet bij elk type foto of gelegenheid.

Instax UP!™ app: eenvoudig je herinneringen beheren en digitaliseren

Met de vernieuwde instax UP!™ app kunnen gebruikers hun instant foto’s gemakkelijk digitaliseren, ordenen en opslaan. De app biedt handige functies, zoals de instax Days™-kalender, die a

utomatisch je gescande foto’s ordent op datum. Dit maakt het niet alleen makkelijk om je herinneringen terug te vinden, maar zorgt er ook voor dat al je foto’s netjes georganiseerd zijn. De app ondersteunt elk type instax-film en camera, waardoor je al je foto’s op één plek kunt beheren.

Sterke punten:

Handige functie om foto’s digitaal te ordenen op datum met de instax Days™ -kalender.

-kalender. Geschikt voor alle instax-gebruikers, ongeacht het type camera of film.

Mindere punten:

De app biedt voornamelijk functies voor instax-gebruikers, wat de mogelijkheden beperkt voor andere gebruikers.

Gebruiksvriendelijkheid: een eenvoudige, creatieve ervaring voor iedereen

De instax mini Link 3™ is ontworpen met een focus op gebruiksgemak en plezier. De printer is eenvoudig te koppelen aan je smartphone, waardoor je binnen enkele seconden foto’s kunt printen. De instax AiR Studio™ en Click to Collage-functies zijn makkelijk te gebruiken, zelfs voor beginners, waardoor je snel creatieve en unieke prints kunt maken.

De instax mini film ‘sprinkles’ voegt extra plezier toe zonder ingewikkelde instellingen, en de vernieuwde instax UP!™ app maakt het eenvoudig om je foto’s digitaal te beheren en terug te vinden.

Met deze nieuwe instax-producten biedt Fujifilm een gebruiksvriendelijke, creatieve ervaring voor iedereen die houdt van instant fotografie. Of je nu onderweg bent, op een feestje of gewoon thuis, met de instax mini Link 3™ heb je altijd de mogelijkheid om je mooiste momenten vast te leggen en op een creatieve manier te delen.

Meer info: www.instax.eu/be