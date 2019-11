De nieuwe uitvalsbasis van Club Brugge, het Belfius Basecamp, is inmiddels geopend. Voor het binnenklimaat deed de West-Vlaamse voetbalclub een beroep op Daikin.

Als partner van Club Brugge, bouwde Daikin mee aan de nieuwe uitvalsbasis te Westkapelle. Het Belfius Basecamp is voorzien van kleedkamers, een fitnessruimte en een indoor trainingscomplex. Maar ook hotelkamers, vergaderzalen, kantoorruimtes, een restaurant en een persconferentieruimte. In het complex werken een honderdtal mensen, onder meer de A-kern, beloften, de U19, de coaches en de medische staf.

Voor het oefencomplex dokterde Daikin een totaaloplossing voor het binnenklimaat uit dat zowel verwarming, koeling, warmwaterproductie als ventilatie omvat. De verschillende ruimtes hebben immers elk hun eigen noden. In de sporthal en fitnessruimte is de luchtvochtigheid bijvoorbeeld hoger dan pakweg in de vergaderzaal. Daar is het dan weer belangrijker de temperatuur constant te houden en dit rekening houdend met de bezetting.

De keuze viel op het flexibele Daikin VRV-systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat elke ruimte apart kan bediend worden en garandeert een optimaal comfort. Via het Daikin gebouwbeheersysteem, de Intelligent Touch Manager, kan men het hele gebouw op klimaatvlak makkelijk regelen, en dit vanaf één centrale interface. Daarenboven wordt eenvoudig het energieverbruik opgevolgd en energieverspilling tegengegaan.

Niet enkel moeten de ruimtes de ideale temperatuur hebben, ook de luchtkwaliteit moet steeds gegarandeerd zijn. Een goede ventilatie is daarom onontbeerlijk. De centrale Daikin luchtbehandelingskasten voeren warme, vochtige en zuurstofarme lucht af en koele, zuurstofrijke en droge lucht aan.

