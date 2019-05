De Canon-lens heeft de hoogste resolutie ooit en is uitgerust met een supersnel diafragma en uitstekende AF-snelheden. Ideaal dus voor portretten en bruidsfoto’s.

De RF 85mm F1.2L USM is de eerste van zes lenzen met de RF-vatting die Canon in 2019 lanceert. De RF-vatting is ontworpen voor het EOS R System en ontwikkeld op basis van feedback van eindgebruikers.

De korte 85mm telelens heeft de ideale brandpuntsafstand voor portretten en een flatterend perspectief voor gezichten. De unieke BR-optische Canon-technologie, die effectief de axiale chromatische aberratie corrigeert die niet volledig met behulp van een combinatie van traditionele lenzen is te corrigeren, resulteert in een hogere resolutie en betere scherpte.

De RF 85MM F1.2L USM is een van Canon’s snelste AF-lenzen voor haar full-frame systeemcamera’s. In combinatie met de korte telelengte en Dual Pixel CMOS AF zorgt het snelle f/1.2 diafragma voor een geringe scherptediepte met fraaie bokeh en achtergrondscheiding. De lensopening laat het onderwerp van het beeld springen, terwijl het systeem met negen lamellen het onderwerp zelf accentueert tegen een onscherpe achtergrond, ideaal voor portretfotografie.

Het extra grote diafragma laat 50 procent meer licht door dan een f/1.4 lens zodat ook opnamen onder moeilijke belichtingscondities mogelijk zijn – tot -6EV (EOS R) en -5EV (EOS RP).

Door gebruik te maken van dezelfde ringtype USM-motor als de RF 50mm F1.2L USM zorgt de RF 85mm F1.2L USM voor snel en nauwkeurig scherpstellen. In combinatie met een nieuwe microprocessor die gebruikt maakt van een nieuwe, krachtige CPU en firmware, heeft de lens een snellere gegevensoverdracht. Dit resulteert in een snelle informatieverwerking en hogere AF-snelheid, waardoor fotografen scènes in een fractie van een seconde kunnen vastleggen.

De Canon RF-lenzen zijn uitgerust met een lens control ring waarmee de gebruiker zelf instellingen voor Tv, Av, ISO en belichting kan aangeven. Er is ook een focusring voor full-time handmatige bediening zonder dat eerst moet worden overgeschakeld naar de MF-modus. D

De RF 85mm F1.2 L USM is te koop vanaf 30 juni 2019.