Voor een richtprijs van 1519 euro krijg je heel wat camera met deze EOS RP, de tweede camera die gebruik maakt van Canon’s EOS R-systeem.

Daarvoor krijg je de camerabody. De kit met de RF 24-105mm f/4L IS USM lens kost 2519 euro. Met een body van slechts 485 gram (inclusief batterij en SD-kaart) en de kleine afmetingen lijkt de EOS RP ons ideaal voor reis- en portretfotografie. De camera is ook vocht- en stofbestendig.

De EOS RP heeft een 26,2-megapixel CMOS-sensor, een iets lagere resolutie dan op de EOS R (30 megapixel). De ISO 40.000 gevoeligheid, die uitbreidbaar is tot ISO 102.400, is afgestemd op situaties met weinig licht en werkt samen met het krachtige Dual Pixel CMOS AF-systeem waarmee je in donkere omgevingen kan fotograferen met maar liefst -5 EV.

De camera is uitgerust met de innovatieve RF-vatting met het 12-pins hogesnelheid communicatiesysteem, korte back-focus en grote 54mm diameter. Dit stelt de EOS RP in staat de nieuwe generatie full frame optische prestaties te gebruiken in combinatie met toekomstige RF-lenzen, waaronder de net aangekondigde RF 24-240mm F4-6.3 IS USM, een ideale reislens.

Andere blikvangers van de camera zijn het hoge resolutie 7,5 cm verstelbare aanraakscherm en de 0,39-inch grote elektronische OLED-zoeker. Die laatste kan rekenen op 2,36 miljoen dots en een dekking van nagenoeg 100 procent van de scène. Ideaal voor uitdagende foto’s met weinig omgevingslicht.

Een continue registratiesnelheid van maximaal 5 fps, of 4 fps met Servo AF, zorgt samen met een UHS-II-kaartsleuf voor een onbeperkte geheugenbuffer bij het vastleggen van JPEG- of RAW-bestanden.

Wie aan het filmen wil slaan met de EOS RP moet toch even indachtig zijn voor volgende zaken. Zo kan er maximaal gefilmd worden in 4K aan 24p of 25p in 8-bit 4:2:2. In Full HD wordt dat 60 fps. Er zijn tevens functies zoals 4K time lapse, interval timer, Movie Servo AF en HDR movies.

De introductie van de EOS RP gaat gepaard met de aankondiging van een zevental nieuwe RF-lenzen. De daarnet vernoemde RF 24-240mm F4-6.3 IS USM krijgt het gezelschap van de volgende lenzen:

RF 15-35mm F2.8 L IS USM

RF 24-70mm F2.8 L IS USM

RF 70-200mm F2.8 L IS USM

RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

RF 85mm F1.2 L USM

RF 85mm F1.2 L USM DS

De Canon EOS RP Body is beschikbaar vanaf 27 februari 2019.