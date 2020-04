Sinds begin april is BVN, de publieke tv-zender voor Nederlandstaligen in het buitenland, opnieuw te bekijken via TV Vlaanderen.

De zender BVN was voorheen enkele jaren te ontvangen via Hotbird. Sinds 1 april is de zender van Hotbird naar Astra 1 verhuisd.

De zender BVN, vooral gekend bij de expats en vakantiegangers, is een tv-zender waarin de Nederlandse en Vlaamse publieke omroepen NPO en VRT samenwerken.

“We zijn verheugd dat BVN terug beschikbaar is voor onze klanten. De zender brengt een mooie mix van Nederlandse en Vlaamse programma’s zoals Blokken, Dagelijkse kost, 100 dagen,… “ zegt Christiaan Puper VP Country manager Benelux M7. BVN is een Free To Air zender en maakt dus geen deel uit van het TV Vlaanderen abonnement.