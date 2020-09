Om de 25ste verjaardag van de 600 Series luidsprekers in de kijker te zetten brengt Bowers & Wilkins een speciale Anniversary Edition op de markt.

De 600 Series is de meest verkochte reeks luidsprekers van het Britse merk. Meer dan een miljoen luidsprekers vonden ondertussen de weg naar woonkamers wereldwijd. De laatste update dateert van 2018 toen de Continuum-conus werd geïntroduceerd.

De nieuwe 600 Series Anniversary Edition krijgt niet alleen een aangepast design maar ook enkele veranderingen aan de binnenzijde. Zo heeft elke speaker een gloednieuwe rand rond de tweeter, met Anniversary Edition als letters erop gemarkeerd. Die rand is verkrijgbaar in donkere en lichtere uitvoering, afhankelijk van de kleur van de speaker.

De details aan de binnenzijde dan: in de tweeter werden de domes aangepast (Decoupled Double Dome) zodat er minder vervorming optreedt. De tweeter is ook ontkoppeld van de luidsprekerbehuizing zodat de box niet nodeloos trilt. Voor de crossover werden er nieuwe componenten gebruikt.

Er zijn trouwens twee nieuwe afwerkingen: naast de bestaande mat zwarte en mat witte versie komt er een afwerking in eikenhout/wit.

De reeks bestaat uit vier modellen, en dat zijn in volgorde van grootte de boekenplankluidsprekers 607 S2 Anniversary Edition (599 euro per paar) en 606 S2 Anniversary Edition (749 euro per paar), de centerluidspreker HTM6 S2 Anniversary Edition (599 euro per stuk) en de vloerstaander 603 S2 Anniversary Edition (1799 euro per paar).

De nieuwe 600 Series Anniversary Edition zal in de loop van september verkrijgbaar zijn.