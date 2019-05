High-end audiofuncties en een opmerkelijk design: met de Formation Suite zet Bowers & Wilkins zijn eerste stappen in de wereld van draadloze audio.

Sonos was indertijd de eerste om met draadloze multiroom audio uit te pakken, maar het aanbod aan concurrentie neemt met de intrede van Bowers & Wilkins opnieuw toe. De Britten pakken het echter iets anders aan en mikken op consumenten die op zoek zijn naar een meerwaarde, zowel op het vlak van design als op audiokwaliteit. Het prijskaartje ligt daardoor ook gevoelig hoger dan andere oplossingen.

Zo is de Formation Suite volledig mee met z’n tijd met de weergave van hi-res audio in een resolutie tot 96/24-bit, en de aanwezigheid van alle noodzakelijke connectiviteit zoals AirPlay 2, Ethernet en Bluetooth 4.1 met AptX. Er is ook compatibiliteit met Spotify Connect en Roon. Hierdoor kan muziek via hi-res audiodiensten als Tidal of Qobuz worden afgespeeld.

Door een speciaal mesh-netwerk is het geluid steeds perfect gesynchroniseerd, laat B&W weten, met slechts één milliseconde vertraging tussen een paar Formation Duo-speakers en enkele milliseconden tussen verschillende Formation-componenten.

De bediening verloopt zoals gebruikelijk via een app, in dit geval B&W’s Formation-app voor iOS en Android.

Bij de lancering zijn er vijf producten in de Formation Suite:

Formation Duo: een paar boekenplankspeakers in matzwart of glossy wit, die sterk gelijken op de 800 Series Diamond, en twee versterkers aan boord hebben die tot 125W produceren (3999 euro per paar).

Formation Bar: een soundbar met negen drivers en zes versterkers, elk met 40W vermogen, en een speciaal centerkanaal (1249 euro). De Formation Bar telt enkel een optische ingang, en geen HDMI, waardoor lossless geluidsformaten als Dolby Atmos of DTS-HD niet mogelijk zijn.

Formation Wedge: een losse, draadloze speaker met vijf drivers en vijf amps (4x 40W en 1x80W) die stereogeluid kunnen produceren (999 euro).

Formation Bass: een passende subwoofer, met 250W versterking (1099 euro).

Formation Audio (699 euro): een draadloze module waarmee je een bestaande installatie kan koppelen of een platenspeler als bron kan opnemen binnen het Formation Suite-gebeuren.