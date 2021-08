Hoe verbeter je een succesvolle en iconische reeks van kwalitatief hoogwaardige luidsprekers? Het is een uitdaging die de knapste koppen van SRE, de thuisbasis van het engineeringteam van Bowers & Wilkins, de afgelopen zes jaar heeft bezig gehouden. Hun oplossing bestaat uit het combineren van voortdurende verbeteringen van elk onderdeel in elk ontwerp met innovatieve en eigen technologie die de fundamentele basisprincipes van een conventionele luidspreker-driver opnieuw vormgeeft: de nieuwe, unieke en revolutionaire Biomimetic Suspension.

De nieuwe collectie van de 800-Serie Diamond omvat wederom zeven modellen, te beginnen met de tweeweg 805 D4 statief- luidspreker. Daarboven verschijnt een reeks drieweg vloerstaande modellen, waaronder de 804 D4, 803 D4 en 802 D4. Met de lancering van de 801 D4 ter vervanging van de bestaande 800 D3 weet Bowers & Wilkins opnieuw een iconische naam in het portfolio op te nemen voor het topmodel in de serie. De HTM81 D4 en HTM82 D4, een paar hoogwaardige center luidsprekers, completeren de reeks voor thuisbioscoopgebruik.

Elk nieuw model in de serie combineert honderden detailverbeteringen met geheel nieuwe technologieën om zo de meest transparante, gedetailleerde en natuurlijk klinkende serie luidsprekers te creëren die Bowers & Wilkins ooit heeft geproduceerd.

Geraffineerd ontwerp

De combinatie van verfijning, elegante afmetingen en luxe-, hoogwaardige details maakt deze 800-Serie Diamond tot de meest premium serie ooit.

De eerste en meest in het oog springende verandering is de toevoeging van een vierde afwerking aan de serie. De nieuwe serie omvat nu een Satin Walnut afwerking, naast de reeds bestaande selectie van Gloss Black, White en Satin Rosenut.

Elk stereomodel in de serie heeft ook een aanzienlijk verbeterde behuizing met een geheel nieuw bovendeel van stijf, gegoten aluminium – ter vervanging van de vorige houten versie – voor nog meer stijfheid die de behuizing nog stiller maakt. Voor een luxueus tintje heeft het profiel van het nieuwe aluminium bovenblad een Leather by Connolly- afwerking, in zwart voor donkere behuizingen (Gloss Black, Satin Rosenut) en lichtgrijs voor de lichter gekleurde behuizingen (White, Satin Walnut).

Elk model in de reeks maakt gebruik van een herziene versie van de iconische Solid Body Tweeter-on-Top-behuizing, met een nieuwe buisbelasting, om een nog opener geluid voor de hoge frequenties te produceren. Deze uiterst stevige behuizing rekent af met ongewenste resonanties en is een exceptioneel akoestisch hoogstandje op zich – vooral in combinatie met een nieuw tweepunts ontkoppelingssysteem dat de behuizing effectiever dan ooit isoleert van de rest van de luidspreker. Net als voorheen is de Solid Body Tweeter gefreesd uit één massief blok aluminium en is nu uitgevoerd in een geanodiseerde afwerking, donker of licht, afhankelijk van de kleur van de behuizing, om dat feit te vieren.

Tenslotte introduceert de serie drie geheel nieuwe behuizingen. De behuizing van de 805 D4- en 804 D4- stereomodellen bestaat uit het ‘reverse wrap’-ontwerp dat voor het eerst in 2015 werd geïntroduceerd voor de grotere luidsprekers in de serie. Dankzij de nieuwe vorm krijgt de baffle aan de voorzijde van de behuizing minder profiel, terwijl de algehele stevigheid van het complete systeem enorm verbetert. Ook kunnen cross-overs nu worden gemonteerd in speciale ruimtes aan de achterkant van elke luidspreker, achter het stijve aluminium profiel.

De 804 D4 bouwt voort op het potentieel van zijn nieuwe configuratie door een naar beneden gerichte poort toe te passen met een integrale aluminium voet – opnieuw, vergelijkbaar met de vorm die wordt gebruikt door de grotere vloerstaande luidsprekers in de reeks. Naast de 805 D4 en 804 D4 heeft ook de behuizing van de gloednieuwe HTM82 D4 middenspeaker, het ‘reverse wrap’-ontwerp van de andere modellen uit de serie, voor superieure akoestische en mechanische prestaties.

Nieuwe technologieën

Continuum Cone™, FST™ en Biomimetrische suspensie

De Continuum Cone van composietmateriaal, nu al bekend om zijn open, transparante en neutrale prestaties, is het resultaat van een acht jaar durend onderzoeksprogramma en wordt zowel voor de middentonen als lage tonen gebruikt. Als midrange driver in vloerstaande luidsprekers van Bowers & Wilkins wordt hij altijd gecombineerd met de Fixed Suspension Transducer (FST™) midrange-technologie, die zorgvuldig de kleuring vermijdt die traditionele conusranden met zich mee kunnen brengen.

Bowers & Wilkins heeft nu de twee voordelen van Continuum en FST gecombineerd met een geheel nieuwe ontwikkeling die het andere belangrijke element van de normale werking van een driver transformeert: de stoffen spider. Gedurende tientallen jaren van voortdurende ontwikkeling op bijna alle gebieden van luidsprekerontwerp is de stoffen spider, een belangrijk element in de driver van elke conventionele luidspreker, grotendeels onveranderd gebleven – tot nu.

De geheel nieuwe Biometische Suspensie van composietmateriaal vervangt de conventionele stoffen spider met een minimalistisch composiet suspensiesysteem dat een revolutie teweegbrengt in de midrange conusprestaties. De ongewenste luchtdruk – ook wel geluid genoemd – die een conventionele stoffen spider kan genereren, wordt sterk verminderd en de onvoorspelbare, niet-lineaire effecten ervan worden weggenomen. Dit zorgt voor een ongekend transparant en realistisch midrange-resultaat.

Ontkoppelde midrange en turbinekop

Bowers & Wilkins combineert alle prestatieverhogende voordelen van zijn Continuum Cone, FST midrange- technologie en Biomimetische Suspensie met een zorgvuldige isolatie van de complete midrange-constructie van de rest van de omringende behuizing. In alle drieweg-modellen zijn de midrange drivers voorzien van een zeer stijf, volledig aluminium chassis met Tuned Mass Dampers (TMD) om iedere resonantie te dempen. Deze complete drivers en motorsystemen worden vervolgens geïsoleerd op verende ontkoppelingssteunen, waardoor trillingen in de constructie verder worden gereduceerd.

Tenslotte zijn de 803 D4, 802 D4 en 801 D4 uitgerust met een turbinekop met een massieve, stijve behuizing van aluminium voor hun midrange-drivers, die niet alleen een uitgewogen akoestische vorm heeft, maar ook voor een nog betere isolatie zorgt, omdat de constructie van de kop zelf volledig is ontkoppeld van de basbehuizing eronder.

De HTM81 D4 en HTM82 D4 introduceren een nieuw en soortgelijk concept, maar binnenin hun behuizing: elk center model heeft nu een interne aluminium behuizing die een stijve, goed geïsoleerde behuizing biedt voor de midrange driver en zijn ontkoppelingsmechanisme.

Solid Body Tweeter

Om de ongewenste overdracht van resonantie naar de Diamond Dome tweeter-modellen tot een minimum te beperken, is een uitzonderlijke stijve behuizing vereist. De nieuwe 800-Serie Diamond introduceert een herziene versie van de iconische Solid Body tweeter-behuizing; deze wordt nog steeds machinaal vervaardigd uit een massief stuk aluminium, maar heeft nu een langwerpige vorm (bijna 30 cm lang) met een langer intern buisbelastingssysteem.

De nieuwe Solid Body tweeter is nu op twee plaatsen ontkoppeld van de luidsprekerbehuizing of de turbinekop (afhankelijk van het model), in plaats van op één plaats: dit verbetert de ruimtelijkheid en openheid aanzienlijk. Tegelijkertijd is de motorconstructie van de tweeter opnieuw ontworpen, zodat de driver beter kan ‘ademen’ zonder aan prestaties in te boeten. Het resultaat is een aanzienlijke verlaging van de resonantiefrequentie achter de tweeter dome.

Reverse wrap-behuizing en Matrix™

Matrix is al meer dan 30 jaar een kerntechnologie van Bowers & Wilkins en is in die tijd ook voortdurend verder ontwikkeld. Het Matrix-systeem is een interne structuur van ineengrijpende panelen die de luidspreker intern in alle richtingen verstevigen, waardoor de luidsprekerkasten stijf, inert en stil zijn.

De 805 D4 en 804 D4 hebben nu een reverse wrap-behuizing die voorheen was voorbehouden aan de grotere vloerstaande 800-Serie Diamond-modellen. Elk model heeft nu een stijve aluminium plaat aan de binnenzijde van de behuizing om de baffle te verstevigen en zo resonantie te verminderen. Binnenin zijn beide modellen ook voorzien van vernieuwde Matrix-verstevigingen, met dikkere panelen van massief multiplex in plaats van het vroegere MDF, en aluminium verstevigingsprofielen.

Elk stereomodel in de serie is ook voorzien van een nieuwe gegoten aluminium bovenkant ter vervanging van het vroegere houten ontwerp. Dit zorgt voor een enorme versteviging van de luidsprekerbehuizing. Zoals voorheen zijn de drivers ondergebracht in stevige aluminium compartimenten die aan de baffle van de luidspreker zijn bevestigd, terwijl de crossovers zijn gemonteerd op net zo stevige aluminium spikes die langs de achterkant van de behuizing omhoog lopen. Tenslotte is de 801D4 voorzien van een stalen plaat in het deel rondom de poort, ook nu bedoeld voor een stijvere behuizing en stillere werking.

Aluminium voet

De 804 D4 voegt zich nu bij de andere vloerstaande modellen in de 800-serie van de Diamond-reeks met een naar beneden gerichte Flowport™-baspoort, die uitkomt op een nieuwe, stijve voet van massief aluminium, compleet afgewerkt met een dempende laag van staal voor een solide basis en om ongewenste resonantie te verminderen. De 804 D4 heeft ook sterk verbeterde spikes en voeten, met enorme M12 spikes die stabieler, maar ook stijver zijn dan de voorgaande M6 ontwerpen.

De 803 D4, 802 D4 en 801 D4 maken gebruik van dezelfde opstelling van een naar beneden gerichte Flowport, een solide aluminium voet en een dempende laag van staal, maar behouden de in 2015 geïntroduceerde wiel-plus- spike-configuratie. Hierdoor is elk model veel gemakkelijker naar de perfecte luisterpositie te manoeuvreren dan welk concurrerend ontwerp dan ook.

Aerofoil Cone™

De Aerofoil Cone™ is het resultaat van geavanceerde computermodellen en bestaat uit een composiet basconus met een variërende dikte, ontworpen om maximale stijfheid te bieden waar dat het meest nodig is en toch lichtgewicht te blijven – dankzij het omhulsel van koolstofvezel en de lichte kern van syntactic foam.

Naast herziene en geoptimaliseerde motorsystemen combineert elke staande luidspreker in de 800-serie Diamond de Aerofoil Conussen met een nieuwe foam Anti-Resonance Plug™ die de spreekspoel in vorm houdt en de vervorming vermindert naarmate de conus zich binnen zijn werkbereik beweegt, wat zorgt voor ongekleurde basweergave.

Samen zorgen al deze verbeteringen voor ongekende prestaties. De nieuwe 800-Serie Diamond, die vanaf 1 september wereldwijd verkrijgbaar is, is de beste luidsprekerserie die Bowers & Wilkins ooit heeft gemaakt.

Naar de Bowers & Wilkins 800-Serie Diamond productpagina