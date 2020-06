De luidsprekers in de Bowers & Wilkins 700 Series krijgen nu ook een eigen Signature-versie. Signature staat voor zorgvuldig opgewaardeerde en luxueus afgewerkte luidsprekers die het summum van de huidige ontwerp-, engineering- en productieprocessen bij Bowers & Wilkins vertegenwoordigen.

De voorbije decennia passeerden er zo heel wat Signature-series. Zoals onder meer in 2006 met de Signature Diamond, die beschikte over een tweeter in marmer. De 705 Signature- en 702 Signature-modellen zijn de nieuwste in het rijtje.

De boekenplankspeaker 705 Signature is gebaseerd op de 705, met een tweeweg design en een tweeter bovenop. De luidspreker gebruikt een 165mm mid/bass conus-driver en een carbon dome tweeter van 25mm.

De 702 Signature is een vloerstaander, met opnieuw de tweeter bovenop. In vergelijking met de 702 komt er een midrange conus-driver van 150 mm bij en zijn er drie 165 mm midrange/bas conus-drivers.

Beide modellen zijn verbeterde versies van de 700-speakers uit 2017 en krijgen een unieke Datuk Ebony glanzende afwerking, dat is fineerhout van uitstekende kwaliteit. Op de achterzijde krijgt elke speaker een uniek metalen plakaat met de naamsvermelding van het model. De midrange conus-drivers hebben rondom een metalen afwerking, terwijl de tweeterbehuizing eveneens van metaal is.

Over naar de gebruikte technologieën. De drivers werden overgenomen van de 700-reeks, maar de crossover componenten werden herbekeken zodat er meer uit de drivers wordt gehaald. Ook het signaalpad werd gemaximaliseerd op het vlak van transparantie, en elke luidspreker krijgt een afzonderlijke tuning.

De carbon dome tweeter, die in 2017 voor de eerste maal opdook in de toen nieuwe 700-reeks, maakt constructiegewijs gebruik van carbon elementen verspreid over verschillende elementen binnenin de tweeter. Die elementen zorgen voor extra stijfheid en dus minder vervormingen en vervelenden resonanties. Dat resulteert in een betere geluidskwaliteit.

De tweeter krijgt een plek bovenop in een speciale behuizing gemaakt uit één stuk aluminium van minstens 1 kg. Die techniek werd ontleend aan de 800 Series Diamond en zorgt ervoor dat er geen resonanties meer optreden, door het vrijwel inerte materiaal. Het resultaat is meer openheid, details en helderheid.

Wat de midrange betreft gebruikt B&W voor de eerste maal de flexibele Continuum Cone-techniek op een Signature reeks. Dat zorgt opnieuw voor stukken minder resonantie en vervorming, en dus een meer natuurlijk geluid.

De bas conus-driver maakt gebruik van de Aerofoil Profile conus dat is opgebouwd uit een soort EPS-materiaal bevestigd tussen twee papieren conussen. Dat zorgt ook voor meer stijfheid en meer exacte lage tonen.

Het prijskaartje van de nieuwe 700 Signature-speakers is wel niet min: 3000 euro (per paar) voor de 705 Signature en 5000 euro (per paar) voor de 702 Signature.

Bekijk hier de huidige 700 Series.