Vandaag, meer dan ooit, is de kwaliteit van onze lucht een aandachtspunt! Of je nu op zoek bent naar een oplossing voor een goed verluchte ruimte of een gezuiverde lucht, je kunt een toestel op jouw maat vinden in het gamma van Boneco.

Veel meer dan een ventilator, dankzij het Air Shower concept

De Boneco Air Shower ventilatoren zijn speciaal ontworpen om een groter volume lucht te verplaatsen dan de klassieke ventilatoren. Het doel is om een intens luchtdebiet te creëren met hoge vermogensstanden. Het resultaat? Een onvergelijkbare luchtcirculatie. De lucht in de ruimte blijft voortdurend in beweging en vormt een constante en aangename bries dat de temperatuur in de hele ruimte in balans brengt.

Cool & Clean

Het nieuwe gamma Cool & Clean werd onlangs ontwikkeld en biedt toestellen aan dat ventilatie koppelt aan zuivering. Ze bieden alle voordelen van het Air Shower systeem, terwijl ze ook de lucht dat ze koelen zuiveren: STOP aan de ziektekiemen, virussen en andere bacteriën! Dit allemaal dankzij een unieke combinatie: ionisatie systeem + ESP filter + kiemdodend UV-C licht.

Samengesteld uit één steunkolom

Samengesteld uit twee steunkolommen