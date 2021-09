Samen met Studio Brussel lanceert ArtSound in een beperkte oplage de bluetooth portable luidspreker, de PWR05. Deze luidspreker zag eerder dit jaar het levenslicht en is meteen één van de krachtigste speakers in zijn soort.

When Power meets Sound

Met de troeven van de PWR05 bluetooth speaker van Artsound valt niet te onderhandelen:

150 Watt

True Wireless functie

Ongekend frequentiebereik in z’n prijsklasse

Handige draagriem

10 uur speeltijd

Als exclusieve partner brengt ArtSound een speciale “I Want To Dance Again” versie van zijn erg succesvolle PWR05 bluetooth luidspreker. Deze portable speaker kreeg een eigen look en verpakking en wordt slechts in een beperkte oplage gemaakt.

Indien je de beperkte oplage hebt gemist, dan vind je hieronder de verkooppunten van het standaard model: