Apple trapte de reeks aankondigingen vanavond af met de lancering van een kleinere variant van de HomePod draadloze speaker, de HomePod mini.

De originele HomePod, die in 2018 werd voorgesteld, is nooit naar België of Nederland gekomen. De slimme speaker HomePod mini moet een centraal element worden in Apple’s HomeKit-strategie voor de slimme woning. Opdat zoveel mogelijk huishoudens er één of meerdere in huis halen werd de prijs met 99 dollar opvallend laag gehouden, tenminste voor een Apple product.

Iedereen kan de HomePod mini via Siri vragen om bepaalde muziek af te spelen maar ook andere vragen stellen, het weerbericht opvragen of timers zetten. Via Siri maakt de speaker ook verbinding met apps op je iPhone.

Siri herkent de stem van huisgenoten zodat nog beter kan worden ingespeeld op specifieke vragen. Nieuw is Intercom waarmee je berichten tussen verschillende HomePod mini’s kan uitwisselen binnen een woning, maar ook daarbuiten. Als bijvoorbeeld je wagen over CarPlay beschikt kan je laten weten aan de kids dat je op komst bent met pizza.

Verschillende HomePod mini speakers kunnen in sync met elkaar spelen, zoals het hoort bij een multiroom audio set-up. Twee speakers kunnen als stereopaar ingezet worden. Als muziekstreamingdienst schuift Apple uiteraard zijn eigen Apple Music naar voor. In de presentatie werd er echter met geen woorden gerept over Spotify.

Volgens Apple is het geluid van de HomePod mini sterk verbeterd ten opzichte van de originele en grotere HomePod. De S5-chip analyseert in real-time de muziek en past de muziekoutput hierop aan. De muziek wordt net zoals de originele HomePod langs de onderzijde ‘naar buiten geduwd’ zodat een 360 graden-muziekbeleving mogelijk is.

Bovenop de speaker is er een aanraakgevoelig oppervlak waarmee je muziek kan pauzeren, het volume regelen of met Siri praten. Er zitten ook vier microfoons ingebouwd zodat vragen beter worden begrepen.

De HomePod mini detecteert of een iPhone in de buurt is, en de muziek die je daarop aan het afspelen was, naadloos overnemen.

De HomePod mini is verkrijgbaar in wit en spacegrijs, en kost 99 dollar. Een pre-order plaatsen kan in de VS en enkele andere landen vanaf 6 november. Vanaf 16 november moet hij dan in de winkels liggen. Over de Benelux zijn nog geen details bekend.