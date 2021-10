ArtSound lanceert met de Lightbeats M en zijn grotere broer Lightbeats L twee nieuwe telgen in het aanbod bluetooth luidsprekers. Compact, robuust, draagbaar. Met een steengoede klank die je omver blaast en een aanpasbare LED-show die meedanst op de muziek.

Chillen aan het zwembad? Of gewoon meebrullen in de badkamer? De Lightbeats kunnen alles aan met hun IPX6 rating. Water, stof en vuil zijn geen partij. De ingebouwde batterij van de Lightbeats is krachtig genoeg voor vele uren luisterplezier en heeft nog voldoende adem over om ook je smartphone op te laden. Het passieve membraan zorgt voor diepere bassen zonder te overheersen. Bovendien kan je via TWS twee dezelfde Lightbeats met elkaar koppelen voor een schitterend stereo-geluid!

Benieuwd naar meer? Ontdek alle specificaties én verkooppunten hieronder:

Klik hier om producten in te laden