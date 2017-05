OLED tv’s werken op een heel andere manier dan de LED tv’s. In dit artikel leggen we uit wat een OLED tv is en welke drie grote voordelen OLED tv’s hebben.

Wat is een OLED tv?

Hoewel de naam heel sterk doet vermoeden dat de OLED tv een soort nieuwere versie is van een LED tv, werkt het achterliggende systeem helemaal anders.

OLED staat voor Organic Light Emitting Diode en is gemaakt van een organisch materiaal. De emitterende laag van een OLED bestaat uit een speciaal type polymeer of kleine moleculen op basis van koolwaterstofverbindingen. Deze laag wordt tussen een positief geladen en een negatief geladen elektrode geplaatst en vervolgens afgesloten voor lucht en water.

Wanneer er een elektrische stroom door die laag gestuurd wordt, licht elke OLED op. Daardoor heeft een OLED tv geen achtergrondverlichting nodig. Door een kleurenfilter toe te passen, kan die laag bepaalde kleuren uitstralen zoals rood, groen, blauw of wit. Die vier OLED-lampjes of subpixels samen maken één pixel uit. Combineer miljoenen van die pixels en je hebt een OLED televisie.

De 3 grote voordelen van een OLED televisie

1/ Perfecte zwartwaarden

Doordat één OLED de grootte van een pixel is, kan de lichtoutput voor elke pixel apart geregeld worden. Dat maakt heel lokale dimming mogelijk en zorgt ervoor dat zwart ook echt zwart is. Elke OLED pixel die zwart moet weergeven wordt namelijk volledig uitgeschakeld als het beeld daarom vraagt.

Door dat perfecte zwart is de contrastverhouding, het verschil tussen het diepste zwart en het felste licht bijzonder groot. Bij het televisiekijken zorgt dat voor erg natuurgetrouwe beelden, veel meer details bij donkere beelden en een rijke kleurweergave.

2/ Uitstekende kijkhoek

De kijkhoek van een OLED televisie is heel wat beter ten opzichte van een QLED of LED televisie. Wat bedoelen we hiermee? Personen die niet knalrecht voor de tv zitten kunnen kleine veranderingen waarnemen in kleur, zwartwaarden en helderheid. Bij OLED is die kijkhoek groter dan de concurrentie.

3/ Ultrasnelle responstijd

De snelle responstijd, of de tijd die elke pixel nodig heeft om van status te veranderen, ligt erg hoog bij een OLED tv. Een OLED pixel heeft slechts een milliseconde nodig om te schakelen. Daardoor zal je merken dat snel bewegende beelden – denk aan een actiescène in een film of een voetbalwedstrijd – een pak aangenamer zijn om naar te kijken.

