De goedkeuring van een nieuwe standaard voor SD-geheugenkaarten vergroot de opslagcapaciteit tot 128 terabyte, en laat transfersnelheden toe tot bijna 1GB/s.

Op dit moment klokt de opslagcapaciteit van SD-kaartjes af op 2TB, een limiet die al in 2009 was vooropgesteld. De hoogst beschikbare capaciteit die daadwerkelijk te koop is, bedraagt 512GB, en de kostprijs is nog steeds meer dan 300 euro.

De nieuwe standaard, of liever specificatie, heet SD Express.