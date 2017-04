Samsung televisies in 2017 krijgen eigen HDR-standaard HDR10 Plus

Samsung laat de HDR-standaard Dolby Vision aan zich voorbijgaan en kiest voor de zelf ontwikkelde HDR10 Plus standaard, een variant van HDR10 waardoor de metadata die met de beelden wordt meegestuurd niet langer statisch is maar dynamisch.

Vooral gebruikers van een 4K Ultra HD televisie die compatibel is met High Dynamic Range (HDR) volgen even aandachtig mee. Metadata is de informatie die wordt meegestuurd met de beelden waardoor de tv kan omgaan met piekhelderheid. Bij statische metadata zoals in de HDR-standaard HDR10 kan er slechts één waarde worden meegestuurd die geldt voor de volledige film of aflevering.

Bij bepaalde films, zoals Mad Max: Fury Road waar donkere en lichte scènes elkaar regelmatig afwisselen zie je duidelijk de tekortkoming van de huidige HDR-standaard HDR10: donkere scènes zijn dan te helder, de lichte scènes te donker. Logisch want er kan immers maar één waarde worden meegegeven voor de hele film.

Met dynamische metadata, zoals van toepassing op de HDR-standaard Dolby Vision en nu dus ook HDR10 Plus, kan de filmmaker frame per frame de videobeelden optimaliseren. Zo kan er naar een balans gezocht worden voor de piekhelderheid, en zijn de details in lichte en donkere zones voor elke scène afzonderlijk af te stellen.

Bovendien kunnen deze twee HDR-standaarden achterhalen wat de technische capaciteit van elke tv is, en ook hiermee rekening houden als ze beelden weergeven.

Wat betekent dit nu in de praktijk? Moet er een nieuwe tv worden aangeschaft? De antwoorden liggen nog niet meteen voor het rapen. Sowieso zullen alle nieuwe Samsung televisies voor 2017 compatibel zijn met HDR10 Plus. Waarschijnlijk zit er hardwarematig een nieuwe chip in de tv’s voor 2017. De modellen van Samsung uit 2016 krijgen HDR10 Plus voorlopig niet.

Eén van de eerste streamingdiensten die mee in de boot stapt is Amazon Prime Video vanaf de zomer van 2017.

