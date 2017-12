Nog niet alle HDMI-aansluitingen van de huidige televisies en aanverwante apparatuur zijn geschikt voor 4K HDR, of er staat al een nieuwe standaard in de steigers: HDMI 2.1.

Er zullen dus heel wat vragen komen of de huidige generatie televisies, versterkers, soundbars of mediaspelers nog wel up-to-date zijn en overweg kunnen met HDMI 2.1. En of er nieuwe HDMI-kabels moeten aangekocht worden?

Dus laten we even opsommen wat er juist verandert en wat de gevolgen zijn voor jouw apparatuur.

Is mijn nieuwe televisie al achterhaald?

Het antwoord is eenvoudig: helemaal niet. Als jouw televisie een resolutie heeft van 4K UHD en ondersteuning heeft voor HDR (High Dynamic Range) mag je op twee oren slapen.

De nieuwe HDMI 2.1-standaard biedt wel een aantal nieuwe mogelijkheden, maar naar onze verwachting zal het nog jaren duren voor de theoretische specs binnen die standaard – een resolutie van 8K en 4K-beelden aan snelheid van 120Hz – mainstream worden.

Je huidige tv van maximaal twee jaar oud zal dus gerust nog een aantal jaren meekunnen. En ben je van plan een nieuwe televisie te kopen, heeft het ook geen zin om te wachten op eentje met HDMI 2.1-poorten.

Kan ik oudere apparatuur nog aansluiten op HDMI 2.1-poorten?

Jazeker, op dat vlak hoef je geen schrik te hebben. Koop je in de toekomst een televisie met HDMI 2.1-poorten dan zal je daar nog steeds je bestaande AV-apparatuur op kunnen aansluiten.

Heb ik voor HDMI 2.1 nieuwe kabels nodig?

Jammer genoeg wel. De nieuwe standaard vergroot enorm de hoeveelheid data die over een kabel kan gestuurd worden – niet te verwonderen met die hogere 8K-resolutie. Enkel een nieuwe lichting kabels zal voldoende bandbreedte hebben om aan de HDMI 2.1-standaard te voldoen.

Wat verandert er dan concreet met de komst van HDMI 2.1?

Door de verhoogde bandbreedte kan er heel wat extra informatie over de HDMI-kabel worden doorgestuurd. Interessante toepassingen zijn de volgende:

Hogere resolutie

Met HDMI 2.1 zijn hogere resoluties mogelijk, meer concreet: 4K (tot 120Hz), 8K (tot 60Hz) en 10K (voor meer commerciële toepassingen). Die hogere resolutie zullen we amper nog met het blote oog kunnen zien op onze tv’s, maar de verhoogde framerates is goed nieuws voor gamers en sommige Hollywood-regisseurs zoals Peter Jackson zijn ook vragende partij.

Enhanced Audio Return Channel (eARC)

Met eARC ontstaat de mogelijkheid om ongecomprimeerde geluidsformaten als Dolby Atmos en DTS:X over de HDMI-kabel te sturen tussen het televisietoestel en een soundbar of versterker.

Momenteel is er via ARC slechts een beperkte geluidskwaliteit te horen, vaak in stereo.

Dynamische HDR

High Dynamic Range is één van de beste ontwikkelingen de laatste jaren op het vlak van beeldkwaliteit – indien goed toegepast uiteraard. Het zorgt voor een meer dynamisch en levendig beeld.

Door dynamische HDR zoals HDR10+ en Dolby Vision te kunnen versturen over HDMI zullen er betere HDR-toepassingen mogelijk zijn.

Leestip: Wat is High Dynamic Range?

Geen lip-sync problemen meer

Je hebt het waarschijnlijk al ondervonden als je een soundbar of mediaspeler op je tv aansluit. De stemmen van de acteurs lopen niet synchroon met het beeld. Dat komt omdat voor het verwerken van video je tv heel wat rekenkracht moet inzetten, terwijl dat voor het audiosignaal minder het geval is. Audio en video kunnen daardoor niet volledig in sync met elkaar zijn.

Vaak kan je wel via de instellingen deze lip-sync aanpassen en beeld en geluid synchroon laten lopen, maar met HDMI 2.1 zou dat volledig automatisch moeten gebeuren.

Dit zijn zo’n beetje de belangrijkste vragen die opduiken bij de nieuwe HDMI 2.1 standaard.